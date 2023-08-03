عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وحملة اعتقالات بالضفة الغربية

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.



ونفذ المُستوطنون جولات استفزازية في باحات الأقصى، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية.

ونشرت شرطة الاحتلال، عناصرها منذ الصباح، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وفرضت قيودا على دخول المصلّين للأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت عددا منهم عند بواباته الخارجية.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية باستثناء يومي الجمعة والسبت.

ويسعى الاحتلال الإسرائيلى، من خلال هذه السياسات وغيرها، إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، كما فعل فى تسعينيات القرن الماضى فى الحرم الإبراهيمى بمدينة الخليل المحتلة، إضافة لتهويد تهديد القدس المحتلة، بهدف الاستيلاء عليها.

وأمس الأربعاء، اقتحم عشرات المستوطنين، يتقدمهم وزير النقب والجليل الإسرائيلى، إسحاق فاسرلاف، المسجد الأقصى، بدعم من الشرطة الإسرائيلية، وذلك وفقا لما نقلته وكالة "شهاب" الفلسطينية .

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التى يقتحم فيها فاسرلاف المسجد الاقصى، حيث اقتحمه، يوم الخميس الماضى، تزامنا مع اقتحام الوزير الإسرائيلى المتطرف، إيتمار بن غفير.

اعتقال 9 فلسطينيين بالضفة الغربية

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، تسعة فلسطينيين من شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من محافظة "جنين"، فيما جرى اعتقال أربعة آخرين من مُحافظة "قلقيلية" المحاطة بجدار الفصل العنصري وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت رجلا بعد مُداهمة منزله وتفتيشه في جنوب مُحافظة "نابلس" والتي تشهد اقتحامات متزايدة من قبل جيش الاحتلال وعدوانًا مُستمرًا من قبل المُستوطنين، كونها مُحاطة بحزام من المُستوطنات.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أصيب ثلاثة فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام عدة مناطق بالضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة فلسطينيين بجروح، وصفت إحداهما بالخطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

في السياق نفسه، أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عملية اقتحام بلدة سلواد قرب رام الله.

واقتحمت عشرات الآليات العسكرية مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، وشنت حملة مداهمات واسعة، اعتقلت خلالها ثلاثة أشقاء، بعد اقتحام منزلهم.

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن وقوع إصابات جراء إطلاق نار قرب المجمع التجاري في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس أمس الأربعاء.

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