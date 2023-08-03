الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية برام الله.. ويطلق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام

أصيب طفل وشاب فلسطينيان بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية "المغير" شرق محافظة رام الله بوسط الضفة الغربية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واندلعت مواجهات، أطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة طفل (13 عامًا)، وشاب بالرصاص، والعشرات بالاختناق.

وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على المدخل الشرقي للقرية، لاستفزاز المواطنين وتقييد حركتهم.

وتتعرض قرية المغير لانتهاكات مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، بهدف الاستيلاء على أراضيها لصالح الاستيطان.