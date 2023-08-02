إصابات بالرصاص والاختناق إثر اقتحام الاحتلال الإسرائيلى مدينة نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تعرض مواطن لإصابة خطيرة في البطن، وأخرى متوسطة في الفخذ، برصاص الاحتلال الإسرائيلى الحى، وإصابة العشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلى، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطينى فى نابلس، بوقوع عشرات الإصابات بالاختناق، ونقل رجل وزوجته إلى أحد المستشفيات بعد إطلاق النار على سيارتهما في المدينة الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال معززة بعشرات الآليات العسكرية بينها جرافتان، قد اقتحمت المنطقة الشرقية للمدينة، لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف واعتلى قناصة الاحتلال عدد من البنايات المرتفعة.

وأغلق شبان الشوارع المحيطة بالقبر بالإطارات المطاطية المشتعلة لصد اقتحامات الجيش والمستوطنين، ما أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة.

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وفي سياق متصل اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحاته، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

ويتعرض الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في مُحاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمى فى مدينة الخليل.