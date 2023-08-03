أغسطس .. تراجع في أسعار المانجو بالإسماعيلية

تزامنا مع انطلاق موسم الحصاد

شهدت أسعار المانجو بالإسماعيلية، مع أول أغسطس الجاري تراجع في أسعارها بأسواق الجملة والقطاعي، تزامنًا مع إنطلاق حصاد محصول المانجو بالمحافظة، والتي تشتهر بجودة إنتاجها وتتميز بأنها الأعلى إنتاجية على مستوى الجمهورية .

وسجلت أسعار الكيلو لأصناف الصديقة والسكري والبلدي والتيمور والهندي ما بين 15 إلى 20 جنيه مع توقعات بتراجع اسعارها خلال الاسبوعين القادمين لنحو 30% من اسعارها الحالية تزامنا مع انتصاف موسم الحصاد وزيادة المعروض .فيما لاتزال أصناف العويسي والزبدة غير مطروحة بالاسواق لتأخر حصادها عن الأصناف الأخرى .

ويعد أغسطس من كل عام بمحافظة الإسماعيلية، شهر الخير الذي يحمل معه حصاد المحصول الذي طالما اشتهرت به المحافظة.حيث يتوافد الزائرين والأهالي على شراء المانجو بكميات لتناولها وتخزينها.

وعلى قارعة الطريق وبمداخل الإسماعيلية تنتشر شوادر المانجو الاسمعلاوي والتي بدأت بشائرها تطرح بالأسواق مع منتصف يوليو الماضي...فروشات المانجو بألوانها المختلفة وأحجامها المتنوعة تبدو كلوحات فنية تزين مداخل مدينة الإسماعيلية على طريق القاهرة الصحراوي يتوافد عليها المسافرين يومياً لشراء إختياجاتهم من المانجو .

وتستعد محافظة الإسماعيلية في 18 و19 أغسطس الجاري لإطلاق مهرجان المانجو في نسخته الثانية بحضور سفراء أجانب وممثلين تجاريين من الدول العربية في خطوة للترويج للمنتج ..

ويهدف المهرجان إلى تسويق منتج المانجو والترويج لمحافظة الإسماعيلية سياحيًّا وفتح آفاق استثمارية جديدة.

وتتضمن فعاليات المهرجان، والتي تبدأ يوم الجمعة ١٨ أغسطس في تمام الخامسة عصرًا من أمام مبنى المحافظة القديمة، وحتى الحديقة المفتوحة نمرة ٦، والتي سيتم إقامة السوق المفتوح لبيع المانجو بأنواعها المختلفة وعروضًا فنية وترفيهية خلال أيام المهرجان، وذلك بحضور ممثلي السفارات الأجنبية والمشاهير التي تستقبلهم محافظة الإسماعيلية في هذا اليوم.

كما سيتم إقامة الملتقي التصديري والتجاري بنادي الجولف لعرض منتجات المانجو والتسويق والترويج الدولي لهم خلال فعاليات اليوم الأول.