بعد تصدرها التريند بصحبة عمر دياب .. من هى داليدا خليل؟

احتل اسم الفنانة اللبنانية داليدا خليل مؤشر البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية، بعدما ظهرت خليل بصحبة الهضبة عمر دياب وهو يقبلها، وذلك خلال فيديو شاركته داليدا للجمهور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشرت الفنانة اللبنانية داليدا خليل لجمهورها مجموعة صور برفقة الهضبة النجم عمرو دياب، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو "انستجرام"، وهما في أحد شواطئ الساحل الشمالي وعلقت على الصور قائلة:" الروح مع الأسطورة.

داليدا خليل وعمرو دياب

وعلى هذا الضوء تستعرض بوابة الوفد أبرز المعلومات عن النجمة اللبنانية داليدا خليل.

من هي داليدا خليل

داليدا خليل اسمها بالكامل داليدا أنطوان خليل، من مواليد لبنان في 16 فبراير عام 1988، ولها 3 اشقاء .

ممثلة ومغنية لبنانية صاعدة، هي ابنة أخ اللبنانية لورا خليل، استطاعت في فترة قصيرة أن تكسب قلوب جمهورها بجمالها وأناقتها الأخاذة.

اشتهرت الفنانة الصاعدة داليدا خليل بشخصية ميرا في مسلسل أجيال عام 2010 مع الفنان يوسف الخال والفنانة ورد الخال.

داليدا خليل وعمر ودياب

وبيلغ رصيد داليدا الفني بما يقرب من 30 عمل مني، إذ بدأت مسيرتها الفنية عام 2007 بمسلسل فيفتي فيفتي، آخر أعمالها الفنية مسلسل بيوت من ورق تم عرضه على الشاشة الساحرة في عام 2022.

كما شاركت داليدا في مسلسل مصري وهو مسلسل هوجان مع الفنان محمد إمام عام 2019وبجانب التمثيل اتجهت داليدا خليل للغناء، بدأت داليدا خليل مسيرتها الغنائية سنة 2009 مع شركة مروان غروب بإطلاق أول أغنية لها وهي أغنية "شو أخد معك" وكانت الأغنية تيتر لمسلسل "لأنه الحب" من بطولة داليدا خليل.

داليدا خليل

واشتهرت الأغنية وحققت نجاحًا كبيرًا جدًا. ثم في العام 2012 أطلقت أغنية "أول مرة" التي كانت ضمن تيتر النهاية لمسلسل "أول مرة"، وفي العام 2013 كان التحول من الغناء كهاوية إلى الاحتراف فأصدرت أغنية "إنت حبيب القلب" مع الفنان زياد برجي ضمن أحداث فيلم "حلوة كتير وكذابة"، ومن بعدها أصدرت أغنية "ما بقى تقلي اعشقها" أيضًا مع الفنان زياد برجي وكانت تيتر مسلسل "حبيب ميرا".

داليدا خليل

وتتفاعل داليدا خليل بشكل إجابي على صفحات السوشيال ميديا، إذ يتابعها على انستجرام أكثر من 2 مليون شخص.