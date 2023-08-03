سويلم يتابع خطة الوزارة للتعامل مع نواتج تطهيرات الترع والاستفادة منها

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري, إجتماعاً لإستعراض خطة الوزارة للتعامل مع نواتج تطهيرات الترع وسُبل الإستفادة منها، وإستعرض خلاله الخطوات التنفيذية للدراسة البحثية الجاري تنفيذها للإستفادة من نواتج تطهيرات الترع في أعمال تأهيل الترع وذلك بعد خلطها ببعض المواد الطبيعية وإستخدامها في أرنكة وتثبيت جسور الترع .

وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة حريصة على التوسع في إستخدام المواد الصديقة للبيئة في كافة المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها ، حيث يعد إستخدام نواتج التطهيرات أحد هذه الأدوات ، خاصة مع أهمية التعامل بشكل فعال مع نواتج التطهيرات والتخلص الآمن منها للحفاظ على البيئة .

وأضاف, أنه تم إختبار عدة طرق بمعرفة معهد بحوث الإنشاءات لتحسين خواص نواتج التطهيرات بالشكل الذى يسمح بإعادة إستخدام هذه النواتج في تأهيل الترع .

و وجه الدكتور سويلم بأن يتم تجربة (٦) طرق مختلفة لإستخدام نواتج التطهيرات في أعمال التأهيل ، حيث تم إختيار أحد الترع بمحافظة الغربية لتنفيذ التجربة وتقييم نتائجها ، على أن يتم التنفيذ ذاتياً بمعرفة الادارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الغربية والإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، وتحت إشراف معهد بحوث الإنشاءات ، على أن يبدأ تنفيذ التجربة بعد فترة أقصى الإحتياجات الحالية لعدم إعاقة إمرار المياه بالترعة أثناء تنفيذ التجربة .

وزير الموارد المائية والري خلال الاجتماع

وزير الموارد المائية والري خلال الاجتماع