رئيس جامعة الملك سلمان ضيف الإذاعية ألفت مصطفى الأربعاء المقبل

تستضيف الإذاعية ألفت مصطفى، فى فقرتها الأسبوعية من الساعه ١٢ وحتى الواحدة من ظهر الأربعاء المقبل على الهواء مباشرة في الفترة المفتوحة" بنحبك يامصر" الأستاذ الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية، إحدى الصروح الجامعية الذكيه التى تعد ضمن المشروعات القومية الرئاسية.

وتحظى جامعة الملك سلمان الأهلية بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول بالتعليم العالى المصرى للعالميه وتأهيل الشباب لسوق العمل المحلية والعربية والدولية من خلال برامج حديثه وتخصصات بينية بشراكات دولية مع كبرى الجامعات الدولية ومنح درجات علمية مزدوجة .

يذكر أن الفترة المفتوحة بنحبك يامصر التى تقدمها الإذاعيه ألفت مصطفى على راديو التعليمية لها انفرادات أسبوعية مع رؤساء الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية لتسليط الضوء على جهود الدولة المصريه فى النهوض بالتعليم الجامعى.