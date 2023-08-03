«IGI Developments» تستعد لإطلاق 4 مشروعات تجارية وإدارية فى غرب القاهرة

المهندس شريف مصطفى:

رأى المهندس شريف مصطفى، العضو المنتدب لشركة «IGI Developments» أن الشركة تعتمد على تقديم معادلة صعبة فى مشروعاتها تجمع بين التنفيذ بمعايير الجودة بأسعار تنافسية، مع تقديم أعلى مستوى من خدمة ما بعد البيع لتوفر جودة الحياة التى يستحقها عملاؤها.

وأعبر أن «IGI Developments» حرصت على مواكبة متغيرات السوق العقارى المستمرة من خلال إجراء دراسات واسعة، أظهرت متطلبات القطاع العقارى فى التوقيت الحالى، معتبراً أن الشركة تعد من أوائل الشركات التى ساهمت فى نشر مفهوم المجتمعات السكنية المتكاملة على غرار «جاردينيا بارك» فى عام 1994 وكذلك «حى الأشجار» فى عام 1997 والذى يعد أشهر مشروعات مدينة السادس من أكتوبر يليهم «جاردينيا بارك «II، «جاردينيا سبرينجز»، «أشجار هايتس» و«أشجار سيتى».

ولفت إلى أن الشركة سلمت على مدار 30 عاماً 8 مشروعات بعدد سكان يزيد على 30 ألف نسمة، بما يعادل 7000 أسرة، ليصل عدد الأسر عند الانتهاء من تسليم جميع الوحدات إلى 15 ألف أسرة أى ما يقرب من 60 ألف نسمة.

وبشأن متغيرات السوق العقارى الحالى، أوضح المهندس شريف مصطفى أن عدم وضوح الرؤية تسبب فى عدم قدرة الشركات العقارية على وضع خطة عمل ودراسات جدوى سليمة للمشروعات، كما أن سوق مواد البناء يعانى من الارتباك الناتج عنه عدم تسعير عادل لما يقدمه من منتجات هامة ومؤثرة فى العملية الإنشائية والتى تتمثل فى الحديد والنحاس والأسمنت والألوميتال، والتى تضاعفت أسعارها منذ 2019 وحتى اليوم، وبالتالى فإن المبيعات التى حققتها الشركات العقارية فى آخر 3 سنوات محاطة بخطر كبير فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية فى حالة تأخرها فى التنفيذ، وبالتالى فهذا المطور تعرض لخسارة قبل أن يبدأ فى العمل.

وشدد على الشركة تستهدف خطة توسعية خارجية بهدف تصدير العقار، خاصة فى ضوء امتلاك الشركة المنتج الجيد والجاهز للتسليم وكذلك الخبرات الطويلة التى تسهم فى الاستحواذ على ثقة الشريحة الأكبر من العملاء العرب والمصريين بالخارج، لافتا إلى أن الشركة عادت للمشاركة بالمعارض العقارية الخارجية، وذلك بعد غياب سنوات طويلة عن التواجد بالفعاليات الخارجية.

وأضاف المهندس شريف مصطفى أن الشركة تبنت سياسة مفادها الإسراع من معدلات الإنشاء والتنمية بمشروعاتها، وبناء على ذلك تمكنت من تسليم 1000 وحدة خلال 2022 على الرغم من التحديات الاقتصادية التى يعانى منها القطاع العقارى، ومن المستهدف تسليم 1000 وحدة أخرى فى 2023 وتم تسليم 500 وحدة منها بالفعل رغم ارتفاع تكاليف البناء، لذلك تستهدف الشركة الإسراع فى معدلات الإنشاء والتنمية عبر ضخ ما لا يقل عن مليار جنيه فى الأعمال الإنشائية بمشروعاتها خلال العام الجارى استكمالا لالتزاماتها تجاه عملائها مشيرا إلى أن الشركة نجحت فى تحقيق مبيعات فى 2022 تعادل 4 أضعاف المبيعات المحققة فى 2021 وذلك رغم التحديات فى الوقت الذى تستهدف فيه الشركة تحقيق مبيعات خلال 2023 تعادل 3 أضعاف المبيعات المحققة فى 2022، مشددا على أن هذا الأمر تحقق فعلياً.

وأضاف قائلًا «بفضل جودة مشروعات الشركة والحرص على خدمات ما بعد البيع، كذلك الحفاظ على العلاقات القوية من العملاء والوفاء بالتزاماتنا، فقد انعكس ذلك على مؤشراتنا البيعية التى أظهرت أن 25% من مبيعات الشركة بالمراحل والمشروعات الجديدة أغلبها لعملاء سابقين أو عملاء جدد اختاروا الشركة بناءً على ترشيحات العملاء، وهو ما يسهم فى نمو أسرة «IGI Developments» يومًا بعد يوم.

وكشف العضو المنتدب لشركة «IGI Developments» عن امتلاك الشركة محفظة تضم 4 مشروعات غير سكنية سيتم إطلاقها قريبًا بغرب القاهرة. فحافظة أراضى المشروعات غير السكنية لدى الشركة حوالى 350 ألف متر مربع، حيث سيتم طرح 4 مشروعات تجارية وإدارية تقع بالسادس من أكتوبر، بالإضافة إلى مدرسة على مساحة 15 ألف متر مربع ومشروع متعدد الاستخدامات بمساحة 50 ألف متر مربع على طريق الواحات باستثمارات 13 مليار جنيه وسيتم طرحه فى 2024، وكذلك مشروع تجارى على وصلة دهشور من طريق الواحات بمساحة 11 ألف متر مربع وسيتم الإعلان عن تفاصيله قريباً.

وأضاف أن المشروع المستقبلى الأكبر للشركة سيتم البدء فيه قريبًا وهو على مساحة 540 فداناً بمدينة سفنكس الجديدة، وهى أرض مملوكة للشركة منذ سنوات وتحتوى على 25 ألف شجرة زيتون منذ حوالى 20 عامًا وسيتم الحفاظ عليهم وتصميم المشروع بصورة تحقق الاستفادة من تلك الأشجار.