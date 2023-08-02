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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كريم بنزيما يتصدر قائمة هدافي البطولة العربية للأندية

كريم بنزيما لاعب
كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي

 تصدر النجم الفرنسي الدولي كريم بنزيما لاعب فريق الاتحاد السعودي قائمة هدافي البطولة العربية للأندية " كأس الملك سلمان للأندية " برصيد 3 أهداف بعد تسجيله اليوم في شباك فريق الشرطة العراقي.

 وقاد بنزيما فريق الاتحاد للفوز على الشرطة العراقي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة.

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بنزيما يقود إتحاد جدة إلى ربع نهائي البطولة العربية على حساب الصفاقسي

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شاهد.. بنزيما يتقدم لاتحاد جدة في شباك الصفاقسي بالبطولة العربية

 وحسم الاتحاد المباراة بهدفين لهدف، سجل للنمور أحمد بامسعود في الدقيقة 36 من الشوط الأول، وكريم بنزيما من ضربة جزاء في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

 وأنهى فريق الاتحاد دور المجموعات متصدرًا مجموعته برصيد 9 نقاط بعدما نجح في تحقيق العلامة الكاملة والفوز في المواجهات الثلاثة التي خاضها بالبطولة، بينما تأهل الشرطة وصيفًا برصيد 4 نقاط.

 كريم بنزيما هدف البطولة:

 وأصبح بنزيما في صدارة قائمة الهدافين برصيد 3 أهداف متساويًا مع عبدالغفور المهرب لاعب الاتحاد الليبي وجواو بيدرو لاعب الوحدة الإماراتي وبوباكار تراوري لاعب الاتحاد المنستيري وطه ياسين الخنيسي لاعب الكويت الكويتي.

 مباراة الاتحاد القادمة في البطولة العربية:

 ويستعد الاتحاد لمواجهة مواطنه الهلال السعودي يوم السبت المقبل في إطار منافسات الدور ربع النهائي من البطولة، وستنطلق المواجهة في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة عبر قناة SSC.