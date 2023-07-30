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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شاهد.. بنزيما يتقدم لاتحاد جدة في شباك الصفاقسي بالبطولة العربية

كريم بنزيما
كريم بنزيما

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة بالهدف الأول في شباك الصفاقسي في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا على ستاد الملك فهد بمدينة الطائف ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال " البطولة العربية ".

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وسجل النجم الفرنسي كريم بنزيما هدف التقدم الأول بعد كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء ولمسة رأسية من حمد الله ليسددها بنزيما فى الشباك في الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني. 

https://twitter.com/ssc_sports/status/1685749307289276417?t=h98edsCQEEfNnp_4D75C0Q&s=19

 

تشكيل اتحاد جدة 
في مركز حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

في خط الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، زكريا هوساوي، صالح العمري.

في خط الوسط: طارق حامد، إيجور كورنادو، جوتا، رومارينهو.

في خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، كريم بنزيما

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