ضربه وبكى.. مسيرة سانشيز مهددة بسبب مارسيلو

إصابة مرعبة للوشيانو سانشيز لاعب أرجينتينوس جونيورز، والبالغ من العمر 20 عاما، تسبب فيها مارسيلو، ما جعله يتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل.

وذكرت تقارير أجنبية، أن إصابة للوشيانو سانشيز لاعب أرجينتينوس جونيورز، يمكن أن تبعده عن الملاعب للأبد، ويمكن أن لا يستطيع اللعب مرة أخرى.

في الدقيقة الـ 58 حاول مارسيلو مراوغة سانشيز ليدهس قدمه بالخطأ من منطقة الساق ليتسبب في كسر مضاعف للاعب في إصابة مرعبة، وبعد الإصابة قرر الحكم طرد مارسيلو الذي لم يكترث بالبطاقة ولكنه خرج باكيا بسبب إصابة سانشيز.

مباراة الإياب في البرازيل بين الفريقين

وفي الدقيقة الـ 76 كرد أليكسيس أرياس لاعب أرجينتينوس ليكمل الفريقان بـ 10 لاعبين، وتعادل صامويل إكزافيير لفلومينينسي في الدقيقة الـ 87 لتنتهي المباراة بهدف لكل فريق.

وتعادل أجرينتينوس مع فلومينينسي بهدف لكل فريق على ملعب الأول في ذهاب دور الـ 16 من بطولة كوبا ليبرتادوريس، وتقام مباراة الإياب في البرازيل يوم الأربعاء 9 أغسطس على ملعب فلومينينسي.

تاريخ مارسيلو في كرة القدم

مارسيلو فييرا دا سيلفا جونيور، من مواليد 12 مايو 1988، المعروف بـ مارسيلو، وهو لاعب كرة قدم برازيلي يلعب مع نادي فلومينينسي، وعادة ما يلعب مارسيلو في مركز الظهير الأيسر ولكن يمكنه أيضًا أن يلعب كجناح أيسر.

في عام 2005 فاز ببطولة كاريوكا مع فلومينينسي وفي عام 2006 تم اختياره ضمن تشكيلة العام في الدوري البرازيلي لهذا الموسم وهو بعمر 18 سنة.

مارسيلو أسطورة ريال مدريد

وبحلول نهاية العام، انضم إلى ريال مدريد مقابل 8 ملايين دولار، وظهر مارسيلو كأسطورة لريال مدريد وفاز بـ25بطولة من بينها خمسة بطولات دوري أبطال أوروبا، وتم أختياره ضمن تشكيلة الموسم ثلاث مرات، بالإضافة إلى ستة ألقاب في الدوري الأسباني.

وقد تم أختياره ضمن تشكيلة السنة من الفيفا خمس مرات وجائزة اليويفا لأفضل فريق وفريق الموسم في الدوري الإسباني في عام 2016.