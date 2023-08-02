مارسيلو يدعم لوتشيانو سانشيز بعد تسببه في كسر ساقه وإصابة مروعه

قدم البرازيلي مارسيلو لاعب فلومينينسي إعتذاره، لما للاعب فريق أرجنتينوس جونيورز بعدما تسبب في إصابة مروعة لـ لوتشيانو سانشيز، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات كأس ليبرتادوريس.

وشهد ملعب لا باتيرنال صباح اليوم الأربعاء، واحدة من أفظع الإصابات في ملاعب كرة القدم في مشهد تقشعر له الأبدان.

مارسيلو

وبدأت الواقعة عندما راوغ مارسيلو لاعبين ومن بعدها واجهه لوتشيانو سانشيز (لاعب نادي أرجينتوس جونيور) ووضع مارسيلو قدمه دون أي نية على ساق لوتشيانو لتنكسر قدمه، وسريعاً شعر مارسيلو بما حدث وطلب عناية طبية عاجلة و ابتعد عن الموقف ممسكاً برأسه منهارًا بالبكاء قبل منحه البطاقة الحمراء.

بعد المباراة تم توضيح أن لوتشيانو يعاني من خلع كامل في الركبة ، الأمر الذي يتطلب عملية جراحية وما يقرب من عام من التعافي ، وعبر مارسيلو عن نفسه في حساباته ، طالباً السماح من الجميع ، و طالباً من الجميع الوقوف بجانب لوتشيانو.

وكتب مارسيلو عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»:" اليوم علي أن أعيش لحظة صعبة للغاية على أرض الملعب لقد أصبت زميلا من غير قصد".

وأضاف البرازيلي:" أود أن أتمنى لك الشفاء الكامل يا لوسيانو سانشيز.. كل الدعم لك".