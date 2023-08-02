مارسيلو ينهار بالبكاء بعد تسببه في إصابة مروعة

أنهار البرازيلي مارسيلو نجم فريق فلومينينسي بالبكاء بعد تسببه في إصابة مروعة للأرجنتيني لوتشيانو سانشيز لاعب أرجنتينيوس، خلال مباراة جمعت الفريقين، فجر اليوم، في بطولة كأس ليبرتادوريس.



قام مارسيلو بتدخل غير مقصود على قدم سانشيز في لقطة حملت كثيرًا من سوء الحظ، ما جعل اللاعب يصاب بطريقة قوية جدًا.



تلقى مارسيلو البطاقة الحمراء بشكل مباشر وخرج من الملعب باكيا متأثرا بإصابة سانشيز التي تسبب فيها.

قال مارسيلو حول هذا الأمر عبر حسابه أن اليوم كان علي أن أعيش لحظة صعبة جدًا على أرضية الملعب.



وتابع أنه أصاب زميلا دون قصد مضيفًا أنه يتمنى له الشفاء في أقرب وقت ممكن، وأشار: "لوتشيانو سانشيز كل القوة في العالم من أجلك".