بعد صفقة السيتي مع جافارديول تعرف على أغلى عشرة مدافعين في العالم

في ظل انباء توصل مانشيستر سيتي الى اتفاق مع نادي لييبزيج الالماني لضم مدافعه الدولي الكرواتي جاسكو جافارديول مقابل 90 مليون جنية استرليني ليكون المدافع الاغلى في تاريخ الكرة العالمية …. تلقى بوابة الوفد الضوء على اغلى عشر صفقات لمدافعين في تاريخ الكرة العالمية

1 - الأنجليزي هاري ماجواير : انتقل من ليستر سيتي الى مانشيستر يونايتد مقابل 80 مليون جنية استرليني .

2 - الفرنسي ويسلي فوفانا : أنتقل الى تشيلسي مقابل 75 مليون جنية أسترليني .

3 - الهولندي فيرجيل فان دايك : انتقل من ساوثهامبتون الى ليفربول مقابل 75 مليون جنية استرليني .

4 - الفرنسي لوكاس هيرنانديز : انتقل الى بايرن ميونخ قادما من أتلتيكو مدريد 68 مليون جنية أسترليني .

5 - الهولندي ماتيس دي ليخت : انتقل من صفوف أياكس امستردام الى يوفنتوس الإيطالي مقابل 67.5 مليون جنية أسترليني .

6 - الأسباني ماركو كوكوريلا : انتقل من صفوف برايتون الى تشيلسي مقابل 62 مليون جنية أسترليني .

7 - البرتغالي روبن دياز : انتقال من بنفيكا الى مانشيستر سيتي مقابل 61.5 مليون جنية أسترليني .

8 - الهولندي ماتياس دي ليخت ( للمرة الثانية ) : انتقل من يوفنتوس الإيطالي الى صفوف بايرن ميونخ مقابل 60.3 مليون جنية أسترليني .

9 - البرتغالي جواو كانسيلو : من يوفنتوس الإيطالي الى مانشيستر سيتي مقابل 60 مليون جنية أسترليني .

10 إيميريك لابورت : انتقل من اتلتيك بيلباو الأسباني الى مانشيستر سيتي مقابل 60 مليون جنية استرليني .