مايكروسوفت تبيع قطع غيار لأجهزة Xbox

تعد أجهزة التحكم في الألعاب الحديثة باهظة الثمن، وتتراوح تكلفتها من 60 دولارًا إلى 180 دولارًا، اعتمادًا على مجموعة الميزات. لذا، فإن الأمر يمثل مشكلة كبيرة عندما ينهار المرء ويتعين عليك صرف المال لاستبداله. تخطو مايكروسوفت Microsoft قفزة هائلة في عالم الإصلاح الذاتي من خلال تقديم قطع غيار لأجهزة ألعاب Xbox، جنبًا إلى جنب مع الإرشادات القابلة للتنزيل ومقاطع الفيديو التعليمية خطوة بخطوة، والتي من شأنها توفير بعض النقود للاعبين على المدى الطويل.

يؤثر هذا البرنامج على طرز Xbox Wireless Controller القياسية ووحدة التحكم اللاسلكية Xbox Elite Series 2.

يوفر متجر مايكروسوفت Microsoft لوحات بديلة وعصيًا وأزرارًا وأغطية وغير ذلك، للتعامل مع المشكلات بدءًا من انجراف العصا إلى أزرار الكتف العالقة وما بعدها. في الماضي، كان عليك استبدال لوحة الألعاب بالكامل أو الاعتماد على إصلاحات محفوفة بالمخاطر من جهات خارجية. تتراوح الأسعار من 24 دولارًا لمجموعات الأزرار إلى 60 دولارًا للوحة الدائرة ووحدة تجميع المحركات. يمكنك حتى استبدال محرك الاهتزاز مقابل 35 دولارًا. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر حالات الاستبدال، ولكن بالأبيض والأسود فقط.

البرنامج موجود بالفعل وفقًا لقائد المنتج براد روسيتي، لذلك إذا كان لديك أي وحدات تحكم Xbox معطلة، فقد حان الوقت الآن لمعرفة كيفية إصلاحها. يبدو أيضًا أن Microsoft تسمح لتجار التجزئة الآخرين ببيع هذه الأجزاء البديلة، مثل خبراء الإصلاح الذاتي iFixit.

مايكروسوفت ليست عملاق الألعاب الوحيد الذي سمح مؤخرًا بإصلاحات DIY. يتم شحن وحدة التحكم DualSense من Sony مع وحدات تحكم بديلة، على الرغم من أن الشركة لا تبيع أجزاء أخرى عبر متجر على الإنترنت. لا تبيع Nintendo مكونات الإصلاح لوحدات التحكم الخاصة بها، ولكنها ستصلح Joy-Cons مجانًا عندما تعاني من حالة انجراف Joy-Con المخيفة.