عاجل
ثعابين وسحالي داخل الحقائب.. السلطات تضبط مهرب الزواحف القوات الأوكرانية تُعيّن مُتحدثًا باسمها ينتمي لـ "مجتمع الميم" (صور) الشعب الليبي ممنوع من النزول للشواطئ.. اعرف السبب كاتب مذكرات مبارك يكشف أخطر فترات حياة الرئيس الراحل.. فيديو
الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

تكنولوجيا

مايكروسوفت تبيع قطع غيار لأجهزة Xbox

مايكروسوفت Microsoft
مايكروسوفت Microsoft

تعد أجهزة التحكم في الألعاب الحديثة باهظة الثمن، وتتراوح تكلفتها من 60 دولارًا إلى 180 دولارًا، اعتمادًا على مجموعة الميزات. لذا، فإن الأمر يمثل مشكلة كبيرة عندما ينهار المرء ويتعين عليك صرف المال لاستبداله. تخطو مايكروسوفت Microsoft قفزة هائلة في عالم الإصلاح الذاتي من خلال تقديم قطع غيار لأجهزة ألعاب Xbox، جنبًا إلى جنب مع الإرشادات القابلة للتنزيل ومقاطع الفيديو التعليمية خطوة بخطوة، والتي من شأنها توفير بعض النقود للاعبين على المدى الطويل.

 يؤثر هذا البرنامج على طرز Xbox Wireless Controller القياسية ووحدة التحكم اللاسلكية Xbox Elite Series 2.

txt

مايكروسوفت تقدم نظارات HoloLens القتالية للجيش

txt

مايكروسوفت و Sony توافقان على الاحتفاظ بـ Call of Duty على PlayStation

يوفر متجر مايكروسوفت  Microsoft لوحات بديلة وعصيًا وأزرارًا وأغطية وغير ذلك، للتعامل مع المشكلات بدءًا من انجراف العصا إلى أزرار الكتف العالقة وما بعدها. في الماضي، كان عليك استبدال لوحة الألعاب بالكامل أو الاعتماد على إصلاحات محفوفة بالمخاطر من جهات خارجية. تتراوح الأسعار من 24 دولارًا لمجموعات الأزرار إلى 60 دولارًا للوحة الدائرة ووحدة تجميع المحركات. يمكنك حتى استبدال محرك الاهتزاز مقابل 35 دولارًا. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر حالات الاستبدال، ولكن بالأبيض والأسود فقط.

البرنامج موجود بالفعل وفقًا لقائد المنتج براد روسيتي، لذلك إذا كان لديك أي وحدات تحكم Xbox معطلة، فقد حان الوقت الآن لمعرفة كيفية إصلاحها. يبدو أيضًا أن Microsoft تسمح لتجار التجزئة الآخرين ببيع هذه الأجزاء البديلة، مثل خبراء الإصلاح الذاتي iFixit.

مايكروسوفت ليست عملاق الألعاب الوحيد الذي سمح مؤخرًا بإصلاحات DIY. يتم شحن وحدة التحكم DualSense من Sony مع وحدات تحكم بديلة، على الرغم من أن الشركة لا تبيع أجزاء أخرى عبر متجر على الإنترنت. لا تبيع Nintendo مكونات الإصلاح لوحدات التحكم الخاصة بها، ولكنها ستصلح Joy-Cons مجانًا عندما تعاني من حالة انجراف Joy-Con المخيفة.

مواد متعلقة

مايكروسوفت تصدر تحديثًا أمنيًا مهمًا لمستخدمي Windows

مايكروسوفت تكشف أسباب انقطاع Outlook و OneDrive

مايكروسوفت: التكنولوجيا أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا