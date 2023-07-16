مايكروسوفت و Sony توافقان على الاحتفاظ بـ Call of Duty على PlayStation

بعد نزاع مرير استمر لأشهر حول اقتناء الشركة المقترح لـ Activision Blizzard، وقعت مايكروسوفت و Sony صفقة للاحتفاظ بامتياز Call of Duty الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات على وحدات تحكم PlayStation.

غرد الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft Gaming Phil Spencer صباح الأحد: "يسعدنا أن نعلن أن مايكروسوفت و PlayStation قد وقعا اتفاقية ملزمة للإبقاء على Call of Duty على PlayStation بعد الاستحواذ على Activision Blizzard، نتطلع إلى مستقبل يتمتع فيه اللاعبون على مستوى العالم بخيارات أكثر للعب ألعابهم المفضلة".

يأتي هذا الإعلان بعد أن هزمت مايكروسوفت يوم الجمعة محاولة أخيرة من قبل لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لإفشال عملية شراء الشركة لـ Activision Blizzard بقيمة 68.7 مليار دولار.

رفضت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة منح المنظم وقفًا طارئًا لقرار يسمح بالمضي قدمًا في الصفقة في الولايات المتحدة. هيئة الأسواق والمنافسة في المملكة المتحدة (CMA) هي آخر جهة تنظيمية متبقية تعارض الشراء، لكن هيئة الرقابة وشركة مايكروسوفت اتفقتا مؤخرًا على تعليق معركتهما القانونية بشأن الصفقة والتفاوض على حل وسط.

قال براد سميث، رئيس شركة مايكروسوفت ونائب رئيسها، على تويتر ردًا على منشور سبنسر: "منذ اليوم الأول من عملية الاستحواذ هذه، التزمنا بمعالجة مخاوف المنظمين ومطوري المنصات والألعاب والمستهلكين، حتى بعد تجاوزنا خط النهاية للحصول على الموافقة على هذه الصفقة، سنظل نركز على ضمان بقاء Call of Duty متاحًا على المزيد من المنصات وللمستهلكين أكثر من أي وقت مضى".

لم يكشف سبنسر عن شروط صفقة مايكروسوفت مع سوني، بما في ذلك، على وجه الخصوص، مدة الاتفاقية. في نهاية العام الماضي، عرضت Microsoft على Sony صفقة مدتها 10 سنوات لإبقاء Call of Duty على وحدات تحكم PlayStation الحالية والمستقبلية، وهي غصن زيتون أسقطته شركة الإلكترونيات اليابانية العملاقة.

We are pleased to announce that Microsoft and @PlayStation have signed a binding agreement to keep Call of Duty on PlayStation following the acquisition of Activision Blizzard. We look forward to a future where players globally have more choice to play their favorite games. — Phil Spencer (@XboxP3) July 16, 2023

في محاولة لتأمين موافقة الجهات التنظيمية، بما في ذلك FTC و CMA، واصلت Microsoft توقيع اتفاقية مع Nintendo لإحضار السلسلة إلى وحدات تحكم الشركة المستقبلية. كما أنها تتعامل مع مزودي الألعاب السحابية مثل NVIDIA.

قبل اليوم، أوضح جيم رايان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Sony Interactive Entertainment، أنه يعارض بشدة عرض Microsoft Activision. "لا أريد صفقة Call of Duty الجديدة.

قال رايان للرئيس التنفيذي لشركة Activision، بوبي كوتيك: "أريد فقط منع اندماجك". قال رايان لاحقًا خلال شهادته في جلسة FTC ضد Microsoft: "أخبرته [Kotick] بأنني أعتقد أن الصفقة كانت معادية للمنافسة، وآمل أن يقوم المنظمون بعملهم ويمنعونه". ولكن مع اقتراب عملية الشراء من المضي قدمًا، من المحتمل ألا يكون لدى Sony خيار سوى التعامل مع منافستها.