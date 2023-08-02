نشرة أخبار الحوادث.. كشف غموض العثور على جثمان مفصول الرأس بالدقهلية

تحرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم نشرة بأهم أخبار الحوادث، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بأهم الحوادث خلال الساعات الأخيرة.

وخلال التقرير التالي نرصد أهم أخبار الحوادث في الساعات الماضية:

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الكردي بمحافظة الدقهلية، من كشف غموض العثور على جثمان شخص مفصول الرأس علي قضبان السكك الحديدية بالقرب من محطة قطار الكردي ليتبين دهس القطار بالشخص أثناء عبوره من مكان غير مخصص للعبور فلقي مصرعه على الفور، وتم ايداع الجثمان بثلاجة مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن الدقهلية اخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة الكردي بعثور عدد من الأهالي على جثمان شخص مفصول الرأس علي القضبان بالقرب من محطة القطار.

لمزيدٍ من التفاصيل: كشف غموض العثور على جثمان مفصول الرأس بالدقهلية

وقع حادث انقلاب ميكروباص، اليوم الأربعاء، أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، أسفر عن إصابة 8 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

غرفة عمليات النجدة، تلقَّت بلاغًا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الصحراوى فى منطقة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وانتقلت الخدمات المرورية، وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وسيارات إسعاف.

لمزيدٍ من التفاصيل: انقلاب ميكروباص يتسبب في إصابة 8 أشخاص على طريق الإسكندرية الصحراوي

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 4 أشخاص لقيامهم بسرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل محل مصوغات بالمنيا، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو قرقاص بمديرية أمن المنيا من عامل بمحل لتجارة المصوغات الذهبية، بأنه أثناء تواجده بالمحل عمله، حضر إليه شخصان، وسيدة) وطلبوا منه شراء بعض المصوغات الذهبية وعقب قيامه بإحضارها غافلوه، وقاموا بالتعدى عليه بالضرب حتى أفقدوه الوعى وسرقة كمية كبيرة من المشغولات الذهبية.

لمزيدٍ من التفاصيل : لصوص المجوهرات بالمنيا يسقطون في قبضة الأمن

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة مرتضى منصور في القضية المحالة من نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال في القضيتين رقم 1208 و1228 لسنة 2023 جنح اقتصادية بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، والمستشار القانوني للنادي محمد عثمان لجلسة 14 سبتمبر للاطلاع.

لمزيدٍ من التفاصيل: تأجيل محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب محمود الخطيب