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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تأجيل محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب محمود الخطيب

مرتضى منصور ومحمود
مرتضى منصور ومحمود الخطيب

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة مرتضى منصور في القضية المحالة من نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال في القضيتين رقم 1208 و1228 لسنة 2023 جنح اقتصادية بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، والمستشار القانوني للنادي محمد عثمان لجلسة 14 سبتمبر للاطلاع.

 

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نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

وتأتي تلك القضية بناء على بلاغات قدمت للنائب العام بتواريخ 2022/9/7 و2023/9/9 من المحامى بالنقض محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي عن نفسه، وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، متضررين من المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقهما، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم، وذلك من خلال مداخلتين بتاريخ 2022/8/22 الأولى ببرنامج زملكاوى المذاع على قناة نادى الزمالك، والمداخلة الثانية ببرنامج يدعى “البلدوزر” على قناة “الشمس”.

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