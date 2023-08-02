كشف غموض العثور على جثمان مفصول الرأس بالدقهلية

دهسه القطار لمروره من مكان غير مخصص للعبور

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الكردي بمحافظة الدقهلية، من كشف غموض العثور على جثمان شخص مفصول الرأس علي قضبان السكك الحديدية بالقرب من محطة قطار الكردي ليتبين دهس القطار بالشخص أثناء عبوره من مكان غير مخصص للعبور فلقي مصرعه على الفور، وتم ايداع الجثمان بثلاجة مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن الدقهلية اخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة الكردي بعثور عدد من الأهالي على جثمان شخص مفصول الرأس علي القضبان بالقرب من محطة القطار.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكردي الى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص في العقد السادس من عمره مفصولة الرأس من ناحية الرقبة.

وتوصلت تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكردي أن الجثمان لشخص يدعى "جمال عبدالحميد علي شطا"، 60 عام، ومقيم بندر الكردي ولقى مصرعه وذلك بعد اصطدامه بالقطار أثناء سيره من مكان غير مخصص للعبور.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .