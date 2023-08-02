الدقهلية تستعد للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 120"

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأرلعاء، اجتماعاً تحضيريا استعداد للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر 120 خلال شهر اغسطس الجاري .

جاء ذلك بحضور المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة، وكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء وممثلي الشركات وقطاعات المرافق .

وعرض الاجتماع تعليمات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث التي قد تواجه المحافظة، والذي سينعقد في اغسطس القادم، وقام عدد من وكلاء الوزارة بعرض خطة كل مديرية في مواجهة أي أزمات او كوارث قد تحدث .

ووجه المحافظ، كافة الجهات المختصة بالاستعداد الكامل لأي أزمات أو كوارث طبيعية قد تهدد حياة المواطنين أو تؤثر علي حسن سير العمل بالمنشآت وتؤدي لتعطيل الخدمات المقدمه للمواطنين وفي مقدمتها خدمات قطاعات الكهرباء والصحه والبنوك ومياه الشرب .

وأكد مختار، أن الأزمات الطارئة والكوارث الطبيعية تستوجب دائما الجاهزية والاستعداد التام من قبل كافة الاجهزة التنفيذية والأمنية حتى يمكن مواجهتها والسيطرة عليها والتخفيف من حدتها .

وقال اتطلع ان تكون كافة الاجهزة على أهبه الاستعداد للتعامل الفورى الجاد مع ايه طوارئ وتحقيق المستهدف للسيطرة عليها ، والتخفيف من حدتها حرصا على سلامه الارواح وحفاظا على الممتلكات والمنشآت.

وتوجه المحافظ، بخالص الشكر والتقدير والعرفان للقوات المسلحة، وقوات الدفاع الشعبى على التعاون المتميز والاستعداد التام لأي كوارث طبيعية قد تواجه المحافظه .