بالتزامن مع ظهور نتيجة الثانوية العامة .. ننشر مصروفات الجامعات الأهلية 2023

يبحث أهالى طلاب الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة عن مصروفات الجامعات الأهلية 2023 ، وذلك بعد إعلان تنسيق المرحلة الأولى للجامعات للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

تستعرض الوفد فى السطور التالية مصروفات الجامعات الأهلية 2023.

مصروفات جامعة الملك سلمان 2023:

مجال الطب والجراحة: 115.500 جنيه مصري.

مجال طب الأسنان: 106.700 جنيه مصري.

مجال التمريض: 31000 جنيه مصري.

مجال الطب البيطري: 66000 جنيه مصري.

مجال الصيدلة: 93.500 جنيه مصري.

مجال الهندسة: 69000 جنيه مصري.

مجال علوم الحاسب: 69000 جنيه مصري.

مجال هندسة الحاسب: 69000 جنيه مصري.

مجال السياحة والضيافة:40000 جنيه مصري.

مجال الالسن واللغات التطبيقية: 43000 جنيه مصري.

مجال الفنون والتصميم: 49000 جنيه مصري.

مجال العمارة: 69000 جنيه مصري.

مجال العلوم الإدارية: 46000 جنيه مصري.

مجال العلوم الأساسية: 48000 جنيه مصري.

مجال الصناعات التكنولوجية: 39000 جنيه مصري.

مجال زراعات صحراوية: 43000 جنيه مصري.

مصروفات جامعة الجلالة 2022-2023

العلوم الإدارية 46000 جنيه مصري.

علوم الكمبيوتر 69000 جنيه مصري.

هندسة 69000 جنيه مصري.

الإنتاج الإعلامي 50000 جنيه مصري.

الدواء 120000 جنيه مصري.

التمريض 31000 جنيه مصري.

صيدلة 85000 جنيه مصري.

العلوم الأساسية 48000 جنيه مصري.

فن وتصميم 49000 جنيه مصري.

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 39000 جنيه مصري.

طب الأسنان 107000 جنيه مصري 3500 جنيه مصري.

العلوم الاجتماعية والإنسانية 43000 جنيه مصري.

الصناعات الغذائية 43000 جنيه مصري.

مصروفات جامعة المنصورة الجديدة 2023:

الأعمال46.000 جنيه.

المعاملات القانونية الدولية46.000 جنيه.

علوم المنسوجات58.000 جنيه.

هندسة المنسوجات58.000 جنيه.

الهندسة69.000 جنيه.

علوم الحاسب69.000 جنيه.

هندسة الحاسب69.000 جنيه.

العلوم 48.000 جنيه.

الطب105.000 جنيه.

طب الأسنان97.000 جنيه.

الصيدلية الإكلينيكية85.000 جنيه.

التمريض31.000 جنيه.

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية39.000 جنيه.

مصروفات جامعة العلمين الجديدة :

طب الأسنان 53.000

53.000 الصيدلية 47.000

47.000 الهندسة 36.000

36.000 علوم وهندسة الحاسبات 36.000

علوم الصحة العامة 31.000

فنون وتصميم 26.000

علوم أساسية متقدمة 25.500

الأعمال 24.500

مصروفات جامعة العلمين الجديدة :

تنسيق المرحلة الأولى للجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023.

الحدود الدنيا للمرحلة الأولى ضمن تنسيق الجامعات 2023

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر 22304 الشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر 15013، الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61%.