جامعة سوهاج تستعد لبدء المرحلة الأولي من التنسيق الإلكتروني

اجتمع الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، مع لجان التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وذلك لمتابعة استعدادات الجامعة لإنطلاق المرحلة الأولى من التنسيق الإلكترونى، وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون للتعليم والطلاب، والدكتور خالد عبداللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشئون لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة، ومديري ادارات الامن الجامعي، ومركز الخدمات الالكترونية والمعرفية، وشبكة المعلومات، ورعاية الشباب، والعلاقات العامة.

وأكد الدكتور حسان النعماني خلال الاجتماع علي ضرورة إنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال طلاب الثانوية العامة قبل انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني، والتى سوف تبدأ السبت القادم الموافق يوم 5 اغسطس الجاري، وتنتهي يوم الاربعاء الموافق يوم 9 من نفس الشهر. كما وجه بتذليل كافة العقبات التى قد تواجه الطلاب وأولياء الأمور أثناء عملية التنسيق الإلكتروني، وتوفير الخدمات وتيسير الإجراءات المطلوبة لضمان اتمام تسجيل رغبات الطلاب بكل دقة وعلى أكمل وجه.

وأوضح النعماني، انه تم تخصيص 80 جهاز حاسب آلى لتسجيل رغبات الطلاب، موزعين داخل معامل الجامعة المختلفة بمقر الجامعة القديم، حيث تم تخصيص معمل نادى تكنولوجيا المعلومات ويضم 20 جهاز، و60جهاز بمعامل مشروع تقويم الطلاب والامتحانات، مضيفاً ان أعمال تنسيق المرحلة الأولى تستمر لمدة 5 أيام وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، مشدداً على ضرورة التنبيه علي الطلاب بالاحتفاظ بالرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات وعدم اطلاع أي شخص عليه.

وقال الدكتور عبد الناصر يس ان إدارة الجامعة استعدت لاستقبال أعمال التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في الالتحاق بالكليات، وذلك من خلال تخصيص فريق عمل متكامل من اخصائي الإدارة العامة لرعاية الشباب وشبكة المعلومات، لمساعدة الطلاب وذويهم والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بنظام التنسيق.