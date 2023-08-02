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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

هنود يضايقون مسنًا مسلمًا يصلي على متن قطار (فيديو)

الشيخ المسلم يصلي
الشيخ المسلم يصلي

قام عدد من المراهقين داخل قطار في الهند، بإنشاد قصيدة دينية داخل قطار، لمضايقة رجل مسن مسلم كان يصلي في إحدى الزوايا بالعربة.

 تداول رواد موقع تويتر مقطع الفيديو الذي أثار حالة من الغضب بسبب عدم احترام المراهقين للمسلم، ويظهر في الفيديو المسن وهو يصلي، بينما يظهر عدد من المراهقين ينشدون بصوت عالٍ قصيدة هندوسية ويصفقون، لإزعاج الشيخ وهو يصلي.

 يقدّر عدد المسلمون في الهند حوالي 200 مليون نسمة، وهي ثالث أكثر بلد من حيث عدد المسلمين في العالم بعد إندونيسيا وباكستان، ورغم ذلك، فإن المسلمين لا يشكلون إلا ما يقارب 15 بالمائة من سكان الهند، وبالتالي، يصنفون كأكبر أقليّة في البلد ذي الغالبية الهندوسية.

نشوب أزمة دبلوماسية حادة بين الهند وعدد من الدول الإسلامية:

 يعاني مسلمو الهند من التمييز العنصري، ووصل المر إلى نشوب أزمة دبلوماسية حادة بين الهند وعدد من الدول الإسلامية، نتيجة تصريحات حول النبي محمد، أطلقتها المتحدثة السابقة باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، نوبور شارما، والناطق الإعلامي السابق باسم الحزب كومار جيندال.

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