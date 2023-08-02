موقف الشرطة العراقي من الصعود الى ربع النهائي فى البطولة العربية

يسعى فريق الكرة الأول بنادى الشرطة العراقي للفوز أمام نظيره الاتحاد السعودي، فى المباراة التى تجمع الفريقين مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، وحجز بطاقة الصعود للدور ربع النهائي بالبطولة لتجنب الدخول فى حسابات معقدة تؤدى الى مغادرة البطولة.

موقف الشرطة العراقي بالبطولة العربية قبل مواجهة الاتحاد السعودي

الشرطة العراقي

يخوض فريق الشرطة العراقي مواجهة اليوم أمام الهلال السعودي تحت شعار لا بديل عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، ليرافق النمور فى التاهل الى الدور ربع النهائي بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

و يكتفي فريق الشرطة العراقي بالتعادل فى مباراة اليوم أمام الاتحاد السعودي، أو الخسارة بهدف نظيف على الأقل ليصعد رفقة النمور.

و يتواجد الشرطة العراقي فى المركز الثانى بترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط محصلة فوز وحيد وتعادل.

و يلتقي فريقا الشرطة العراقي ونظيره اتحاد جدة السعودي اليوم، فى تمام الساعة 6 مساء، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد مدينة الملك فهد ضمن منافسات بالطولة العربية.

و تأكد صعود فريق اتحاد جدة السعودي الى الدور ربع النهائي بالبطولة العربية للأندية بعد صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط محصلة فوزين متتاليين، ويكفيه التعادل اليوم فى مباراة الشرطة العراقي التى تجمع الفريقين على استاد مدينة الملك فهد بالجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الملك.

و يتصدر اتحاد جدة السعودي ترتيب المجموعة الاولى بالبطولة العربية برصيد 9 نقاط، ويأتى الشرطة العراقى فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط، فيما يحتل المركز الثالث الترجى التونسي برصيد نقطة واحدة، ويأتى الصفاقسي التونسي فى المركز الأخير بدون نقاط ليتأكد مغادرته البطولة.

و تأكد رسميًا مغادرة فريق الصفاقسي التونسي منافسات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بعد الخسارة في المباراة الثانية على التوالي.

و تقام البطولة العربية للأندية الأبطال حاليًا في المملكة العربية السعودية وتستمر منافساتها حتى 12 أغسطس الجاري.