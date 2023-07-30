الشرطة العراقي يتصدر المجموعة الأولى قبل مباراة اتحاد جدة والصفاقسي

نجح الشرطة العراقي في تحقيق التعادل السلبي أمام الترجي التونسي في الجولة الثانية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال"البطولة العربية"، ليتصدر بذلك المجموعة، مستفيدًا من الفوز الذي حققه أمام الصفاقسي في الجولة الأولى من المسابقة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة اتحاد جدة والصفاقسي التونسي في العاشرة من مساء اليوم، ضمن نفس الجولة من البطولة.

ويأمل رفاق الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي في تحقيق الفوز أمام الصفاقسي من أجل تصدر المجموعة، والصعود رسميًا للدور المقبل من البطولة، بعدما نجحوا في تحقيق الفوز على الترجي بهدفين مقابل هدف واحد.

ترتيب المجموعة الأولى

يحل الشرطة العراقي في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يحل اتحاد جدة في الوصافة مؤقتًا بـ 3 نقاط.

فيما يأتي الترجي ثالثًا بنقطة واحدة، والصفاقسي متزيل الترتيب بدون رصيد من النقاط.