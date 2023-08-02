هجوم روسي على ميناء أوكراني في نهر الدانوب

استهدف أحدث هجوم روسي مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، ما أدى إلى خسائر مادية فادحة في ميناء أوكراني يقع على نهر الدانوب.

قال الحاكم أوليغ كيِبر: “إن الهجوم الروسي بالطائرات المسيرة دمر بعضًا من البنية التحتية في الميناء”، متابعًا أنه نتيجة للهجوم، اندلعت النيران في منشآت الميناء وبنية تحتية صناعية في المنطقة، كما تضرر مصعد من جراء القصف الروسي.

لفت إلى أن فرق الطوارئ هرعت إلى المكان، مشيرًا إلى عدم تسجيل إصابات من جراء الهجوم.

بلدية كييف:

قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف ومسئول عسكري إنَّ وحدات مضادة للطائرات أسقطت طائرات مسيرة هاجمت العاصمة الأوكرانية، فيما سقط حطام الطائرات المسيرة في 3 مناطق دون وقوع إصابات.

ذكر كليتشكو عبر تطبيق "تيليجرام" أن حطامًا سقط في منطقة سولوميانسكي بوسط كييف، وأن أضرارًا لحقت بمبنى غير سكني، متابعًا أن حطامًا سقط أيضًا في منطقة سياتوشين في غرب العاصمة، مضيفًا أن النيران اشتعلت في شجرة.

الإدارة العسكرية في كييف:

من جانبه، قال سيرغي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف: “إن حطامًا سقط كذلك في فناء بمنطقة هولوسيفسكي بالقرب من وسط المدينة مما أدى إلى اشتعال النيران في مبنى غير سكني”، ولم يتحدث أي من المسئولين عن حدوث إصابات.

شنت روسيا هجومًا بطائرات مسيرة، على العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة أوديسا الساحلية، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية في ميناء الأخيرة وبنيتها التحتية الصناعية، وفق وكالة فرانس برس.