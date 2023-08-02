صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

ظهرت الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية سماع دوي صافرات الإنذار من غارات جوية، اليوم الأربعاء، في جميع أنحاء أوكرانيا.

صفارات الإنذار

وبدأت صافرات الإنذار تسمع في الساعة 07:12 تقريبا من صباح اليوم الأربعاء في مقاطعة كيروفوغراد. وفي الساعة 07:28 بدأت صافرات الإنذار تدوي في العاصمة كييف، وبعد عدة دقائق في سائر المناطق الأوكرانية.

وتنفذ القوات الروسية منذ 10 أكتوبر الماضي ضربات صاروخية على منشآت الطاقة الأوكرانية والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية ومنشآت الاتصالات. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن أول هذه الضربات كانت ردا على هجوم إرهابي نظمته كييف على جسر القرم وهجمات أخرى على البنية التحتية المدنية في روسيا.

الخارجية البولندية تستدعي السفير الأوكراني

وفي سياق متصل أعلنت الخارجية البولندية، عن استدعاء السفير الأوكراني لدى وارسو على خلفية "تصريحات السلطات الأوكرانية"، وذلك وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ويأتي ذلك بعد استدعاء خارجية أوكرانيا للسفير البولندي لدى كييف، بارتوش تسيخوتسكي، على خلفية التصريحات الصحفية لمارتشين بشيداتش وزير الدولة البولندي، رئيس مكتب السياسة الدولية في الرئاسة البولندية، التي قال فيها إن على كييف أن تعبر عن الامتنان لوارسو على مساعدتها.

وقالت الخارجية الأوكرانية في بيان لها، إن تصريحات المسؤول البولندي حول عدم امتنان أوكرانيا لوارسو "لا تتطابق والواقع وغير مقبولة.

وأكدت كييف أنه "لا يجوز التشكيك في التفاهم وثبات العلاقات بين الشعبين الأوكراني والبولندي.