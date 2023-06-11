صفارات الإنذار تدوي بأرجاء أوكرانيا للتحذير من غارات جوية

دوى صوت صافرات الإنذار في عدة مقاطعات بأوكرانيا، اليوم السبت، للإعلان عن حالة تأهب لغارة جوية، حسب ما أظهرت خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

ووفقا لبيانات الخريطة، دوت صافرات الإنذار الجوي لأكثر من 20 دقيقة في دنيبروبيتروفسك وكيروفوغراد وبولتافا، كما تم الإعلان عن حالة التأهب لغارة جوية بشكل متكرر في عدة مقاطعات أخرى، ثم تم إلغاؤها.

ويوم أمس، دوت صافرات الإنذار معلنة عن حالة تأهب لغارة جوية في مقاطعات تشيرنيغيف وسومي وبولتافا وكيروفوغراد وأوديسا وزابوروجيه في أوكرانيا.

إنذارات يومية للتحذير من الغارات الجوية

وبدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية في أوكرانيا في 10 أكتوبر بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، واستهدفت الضربات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

وتم شن الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، قال حاكم منطقة بولتافا الأوكرانية دميترو لونين، إن روسيا أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة هجومية على المنطقة الواقعة وسط أوكرانيا خلال الليل مما تسبب في "بعض الأضرار بالبنية التحتية والمعدات" في مطار ميرهورود العسكري.

وأضاف على تلغرام أن الهجوم الذي استُخدمت فيه صواريخ باليستية وصواريخ كروز ألحق أيضا أضرارا بثمانية منازل وعدة مركبات. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وعلى الصعيد ذاته، قال الجيش الأوكراني إن 3 مدنيين قتلوا في هجوم بطائرات مسيرة روسية على مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعد أن أدى سقوط حطام طائرة مسيرة على مبنى سكني إلى اندلاع حريق.

وقالت ناتاليا هومينيوك المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني إن الدفاعات الجوية في منطقة أوديسا أسقطت 8 طائرات مسيرة وصاروخين خلال الهجوم الروسي.

وهذا الهجوم هو الأحدث في موجة الضربات الجوية الليلية التي تستهدف مدنا أوكرانية في الأسابيع الماضية.

وذكرت المسؤولة العسكرية في بيان "نتيجة عمليات الإسقاط، سقط حطام إحدى الطائرات المسيرة على شقة على ارتفاع كبير، مما تسبب في نشوب حريق".

وقالت خدمات الطوارئ إن 27 شخصا، بينهم أطفال، أصيبوا لكن تم إخماد النيران بسرعة وإنقاذ 12 شخصا من المبنى.

وقالت السلطات الأوكرانية إن روسيا شنت هجوما بالطائرات المسيرة وصواريخ باليستية وكروز من نوع إسكندر، مشيرة إلى أن تعرض منطقتي أوديسا وخاركيف للهجمات.

وقالت إنه في المجموع، تم إطلاق 8 صواريخ من مختلف الأنواع و35 طائرة بدون طيار على البنية التحتية الحيوية والمنشآت العسكرية من الاتجاهين الشمالي والجنوبي.

وأضافت أن قوات ووسائل الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مناطق مسؤولية القيادة الجوية "الشرقية" و"الوسطى" و"الجنوبية"، بالتعاون مع الدفاع الجوي للعناصر الأخرى لقوات الدفاع الأوكرانية، قامت بتدمير صاروخين و20 طائرة مسيرة هجومية.

وأوضحت أن الهجوم استمر من الساعة 11:00 مساء من 9 يونيو إلى 5:00 صباحا في 10 يونيو 2023.

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