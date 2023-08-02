مؤتمر اليوم الواحد بثقافة القاهرة يناقش الهجرة غير الشرعية

أقام فرع ثقافة القاهرة بقصر ثقافة عين حلوان، في إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى بمناقشة المشكلات المجتمعية وتزامنًا مع انطلاق المؤتمر الدولي عن الهجرة غير الشرعية، مؤتمر اليوم الواحد تحت عنوان" الهجرة غير الشرعية ".

جاء ذلك حضور دكتور أشرف الدعدع مستشار لجنة حقوق الإنسان والمحاضر بأكاديميه الشرطة ورئيس مؤسسة الانتماء الوطني والذي تناول الهجرة غير الشرعية من الناحية القانونية حيث أنها جريمة منظمة عبر الحدود تخرق القوانين، لها دوافع اجتماعية ، واقتصادية،ونفسية، وجغرافية، كما أشار إلى المواثيق والاتفاقات الدولية ومنها بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين برا وبحرا، موضحاً دور مصر فى مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال :

انطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية عام ٢٠١٦، وإصدار قانون ٨٢ لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتنفيذ وزارة الهجرة للمبادرة الرئاسية " مراكب النجاة" بقصد التوعية ضد مخاطر الهجرة فى ١٤ محافظة مصرية، وإطلاق برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل، ومبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وعمليات ضبط الحدود الدولية والبحرية.

تلا ذلك حديث دكتورة سامية رشاد المستشار الأسري والنفسي عن الهجرة غير الشرعية من الناحية النفسية حيث أوضحت معناها بأنها رحلة محاطة بالخوف والقلق وانقطاع وسائل التواصل، كما عرضت لنا صور المشاعر التي تنتاب الشباب الذين يذهبون في رحله الهلاك.

وتناول الدكتور حمدي أحمد محمود الهجرة غير الشرعية من الناحية الاجتماعية استهل حديثه بعرض تعريفات علم السكان وعلم الاجتماع للهجره غير الشرعية، وتوضيح أسبابها، والمشكلات التي يواجهها المهاجرون غير الشرعيين وتأثيرها على المجتمع.

تربية الأبناء على الولاء وحب الوطن

ومن أبرز التوصيات التى توصل إليها المؤتمر ضرورة تربية الأبناء على الولاء وحب الوطن، وتوفير فرص عمل للشباب والنشء فى الإجازات الصيفية وتنشئتهم على تحمل المسؤولية، وتوعية النشأ والشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

جاء المؤتمر ضمن الفاعليات المقدمة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي بفرع ثقافة القاهرة برئاسة إلهام واصف.

نبذ التميز والتفرقة بين البشر في مسرحية "الألوان العجيبة" لفرقة قصر ثقافة بهتيم

من ناحية أخرى، شهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، مساء اليوم الثلاثاء انطلاق العرض المسرحي "الألوان العجيبة" لفرقة مسرح الطفل بقصر ثقافة بهتيم، تأليف أحمد زيدان، ومن إخراج أميرة شوقي، تدور أحداث المسرحية عن صراع بين مجموعة ألوان، في تناغم متضاد وإتحاد بين الألوان الأساسية ينتج عنها ألوان جديدة سنوية مركبة، يهدف العرض لتوضيح عدم التمييز ما بين البشر وتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تنمية الأداء والإدراك الحسي والسلوكي لذوي الإعاقة ودمجهم بذويهم، "الألوان العجيبة" هي تجربة يشارك فيها مجموعة من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة فهي تمثل مجتمع مصغر من عالم ذوي الإعاقة لإظهار مهاراتهم وقدراتهم الفنية، تستمر المسرحية لمدة أربعة ليالي متتاليةجاء العرض ضمن الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المحاسب عمرو البسيوني.

"ثقافتنا في إجازتنا"

افتتح صباح أمس أولى فاعليات الدورة التدريبية الرابعة عشر بقصر ثقافة بنها للتدريب الميدانى لطلبة قسم المعلومات وتقنيات المعرفة بجامعة بنها، على العمليات الفنية بالقسم، بدأت بمحاضرة لسارة محمد كمال مسئولة تكنولوجيا المعلومات، بتوضيح برنامج الدورة التدريبية حيث تشمل "الفهرسة الوصفية- الفهرسة الإلكترونية- الفهرسة الموضوعية- التصنيف- بناء المقتنيات- الإعارة- الجرد- النظم الآلية" ثم ألقى رأفت سعيد محاضرة لتعريف "الفهرسة" بأنها الإعداد الفنى أو الببليوجرافي لأوعية المعلومات بهدف التعرف عليها والوصول إلى أى منها بسهوله ويسر، والفهرسة نوعان الفهرسة الوصفية والفهرسة الموضوعية، ثم شرح توضيحي لهما.

وضمن برامج "ثقافتنا في إجازتنا" بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد، نظم قصر ثقافة الطفل ببنها ورشة رسم بألوان الجواش تدريب الفنانة رنا محسن، وورشة رسم حر للأطفال بمكتبة كفر طحلة.