مواجهات على صفيح ساخن.. مواعيد المباريات الودية للأندية الأوروبية اليوم

تقام اليوم العديد من المواجهات الودية النارية التي تجمع عمالقة الأندية الأوروبية حول العالم استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد فترصد لكم بوابة الوفد الإلكترونية أبرز اللقاءات التي يشهدها اليوم.

مواعيد المباريات الودية اليوم والقنوات الناقلة

يلتقي أرسنال ضد موناكو فى تمام الساعة 8 مساء

و يلعب بايرن ميونخ أمام ليفربول فى تمام الساعة 2.30 ظهرًا - LFC TV

و يخوض فريق ميلان مباراة مرتقبة أمام نظيره برشلونة فى تمام الساعة 6 مساء

و يلتقي فريق نانت أمام لوريان فى تمام الساعة 7:30 مساء

و يتقابل فريق أرسنال مباراة ضد موناكو فى تمام الساعة 8 مساء

و يواجه روما نظيره فيرنسي فى تمام الساعة 9:45 مساء

ليفربول يهزم ليستر سيتي برباعية نظيفة وديًا

واستطاع فريق ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، فوزًا كبيرًا على نظيره ليستر سيتي في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن استعدادات الفريقين في المعسكر التحضيري المقام في سنغافورة.

ولعب ليفربول بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

في خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

في خط الوسط: كيرتس جونز، بوبي كلارك، ماك أليستر.

في الهجوم: ديوجو جوتا، محمد صلاح، داروين نونيز.

و خاض فريق ليفربول 3 مواجهات ودية قبل مواجهة بايرن ميونخ اليوم، حقق الفوز في الأولى أمام كارلشروهر بنتيجة (4-2)، وتعادل في الثانية أمام جرويتر فورت بنتيجة (4-4)، وفاز فى الثالثة أمام ليستر سيتي بنتيجة (4 ـ صفر).