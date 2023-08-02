نشرة أخبار الحوادث.. ملامح حركة تنقلات مديرية أمن القاهرة

تحرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم نشرة بأهم أخبار الحوادث خلال الساعات الماضية، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بأهم التطورات.

وخلال التقرير التالي نرصد أهم أخبار الحوادث خلال الساعات الماضية:

انتهى اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، من اعداد كشوف الذين تم ترقيتهم الى رتبه اللواء، وتصعيدهم ليتولوا المسئولية في عدد من الإدارت التابعة لمديرية إمن القاهرة، بعد خروج عدد من اللواءات على المعاش لبلوغهم السن القانوني.

وتشهد الحركة الداخلية لمديرية أمن القاهرة، تصعيد عدد كبير من الضباط الى رتبه عميد، لتوليهم منصب مأمور الاقسام في دوائر مختلفة، ومن المتوقع إعلان حركة تنقلات مديرية أمن القاهرة خلال الساعات المقبلة.

لمزيدٍ من التفاصيل تابع من هنا: ملامح حركة تنقلات الداخلية مديرية أمن القاهرة

أعتمد اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، حركة تنقلات مديرية أمن القليوبية 2023 لضباط الأقسام والمراكز ووحدات البحث الجنائي ورؤساء المباحث في كل مراكز وأقسام المديرية.

وجاء ذلك عقب تجديد وزير الداخلية الثقة في مدير الأمن واللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، ضمن حركة قيادات وزارة الداخلية والتي صدرت مؤخرا.

لمزيدٍ من التفاصيل تابع من هنا: مدير أمن القليوبية.. يعتمد حركة التنقلات الداخلية لضباط مديرية أمن القليوبية

أنهت فتاة عشرينية حياتها فى ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء، بقرية الأميرية التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وذلك بسبب رفض أسرتها الزواج من أحد أقاربها.

وكان اللواء مصطفى درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قنا تلقي إخطارا من غرفة العمليات، يفيد العثور على جثة، د . ا . ا، تبلغ من العمر 18 عاما، مقيمة بقرية الأميرية في أبوتشت شمال محافظة قنا.

لمزيدٍ من التفاصيل: فتاه تنهى حياتها بسبب رفض أسرتها الزواج من أحد أقاربها

أعلن المهندس هانى محمود ، وزير التنمية الإدارية الأسبق ومستشار رئيس الوزراء السابق، منذ قليل ، وفاة حفيدته فريدة أحمد عثمان بعد أيام من تعرضها لحادث فى الساحل الشمالي، وستقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر غدا الأربعاء من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

لمزيدٍ من التفاصيل: وفاة حفيدة وزير التنمية الإدارية السابق.. بعد أيام من تعرضها لحادث