فتاه تنهى حياتها بسبب رفض أسرتها الزواج من أحد أقاربها

أنهت فتاة عشرينية حياتها فى ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء، بقرية الأميرية التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وذلك بسبب رفض أسرتها الزواج من أحد أقاربها.

وكان اللواء مصطفى درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قنا تلقي إخطارا من غرفة العمليات، يفيد العثور على جثة، د . ا . ا، تبلغ من العمر 18 عاما، مقيمة بقرية الأميرية في أبوتشت شمال محافظة قنا.

وأوضحت التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية بقنا، ان الفتاة أنهت حياتها خنقا، وذلك لرفض والدها لزواجها من أحد أقاربها، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.