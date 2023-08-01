أعلن المهندس هانى محمود ، وزير التنمية الإدارية الأسبق ومستشار رئيس الوزراء السابق، منذ قليل ، وفاة حفيدته فريدة أحمد عثمان بعد أيام من تعرضها لحادث فى الساحل الشمالي، وستقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر غدا الأربعاء من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وفاة حفيدة وزير التنمية الإدارية السابق..بعد أيام من تعرضها لحادث في الساحل الشمالي

وفي وقت مسبق ، كتب المهندس هانى محمود ، وزير التنمية الإدارية الأسبق ومستشار رئيس الوزراء السابق ، علي صفحته الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، مطالبا منذ أيام بالدعاء لحفيدته بالشفاء والتى كانت قد تعرضت لحادث فى الساحل الشمالي منذ أيام.

وكان المهندس هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق ومستشار رئيس الوزراء السابق قد تعرض لحادث فى الساحل الشمالي نتج عنه إصابة حفيدته".

وقال عبر صفحته ،" تعرضت انا و حفيدتي لحادث اليم في طريقي للساحل. ربنا نجانا بأعجوبة..ادعوا لحفيدتي فريدة فهي في العناية المركزة و حالتها حرجة..الحمد لله. قدر الله و ما شاء فعل".

وفيما كتبت والدة الفتاة،" بالورقة والقلم و الطب الدكاترة بيقولوا خلاص...بس انا عندى امل فى قدرة ربنا...ربنا قال "ادعونى استجب لكم"ارجوكم ادعوا لفريدة بنتى... هى فى امس الحاجة للدعاء".

من هو المهندس هاني محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق

و المهندس هاني محمود ، يعتبر أحد القيادات والخبراء فيما يتعلق بعمليات ميكنة الخدمات والهيئات والمصالح وحتى الخدمات، خاصة أنه منذ تخرجه من هندسة الاتصالات بجامعة الإسكندرية عام 1981، وهو يعمل في كبريات الشركات التكنولوجية العالمية قبيل تولى منصبه كوزير لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منتصف عام 2012.

حصل هاني محمود على درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات 1981، وبدأ حياته العملية في شركة عالمية حتى 1999، حيث تدرج فيها حتى وصل إلى المناصب القيادية في الشركة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، إضافة إلى حصوله على العديد من الدورات الدراسية والتدريبية في العديد من فروع القيادة وإدارة المؤسسات.