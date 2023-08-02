وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل إنشاء شركة استثمارية للمصريين في الخارج (فيديو)

أشادت سها الجندي، وزير الهجرة، بمؤتمر المصريين في الخارج الذي عقد في نسخته الرابعة، وكانت الأكبر من حيث المشاركة ، حيث وصل تعداد المشاركين لـ1000 مشارك، وهذا دليل على التواصل بشكل جيد مع المصريين في الخارج.



وقالت "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أنها استعانت بوزير المالية الدكتور محمد معيط للحديث عن وضع الاقتصاد المصري في المؤتمر ، وتم الاستعانة أيضا برئيس بنك القاهرة ونائب رئيس الاتحاد المصري للحديث بكل صراحة عن التحويلات ، وشهادات الادخار التي صدرت مؤخرًا، والرد على أي استفسارات خاصة بالمصريين في الخارج.

المحور السياسي الذي شمل الحديث عن الانتخابات الرئاسية والحوار الوطني

وأضافت وزيرة الهجرة أن المؤتمر تطرق إلى المحور السياسي الذي شمل الحديث عن الانتخابات الرئاسية والحوار الوطني، وحرب الشائعات ، وحضر في هذا المحور النائب طارق الخولي.



وأشارت إلى ان الشق الخاص بالتعليم كان شديد الحماس، واحتوى على حوار متميز، وحضر هذا الشق وزير التربية التعليم الدكتور رضا حجازي، ورئيس لجنة العلاقات الدائمة لشؤون التعليم للدول التي تعاني من النزاعات، وفي هذا المحور تحدثنا عن التعليم الأساسي، كيفية دمج التعليم الالكتروني والافتراضي.

إنشاء شركة للمصريين في الخارج

ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن هناك جلسة خاصة في المؤتمرات عقدت ضمن المحور الاقتصادي، مشيرة إلى أنها كانت تدير كافة الجلسات التي وصلت لـ12 جلسة لمناقشة 8 محاور، وحاورت العديد من رجال الأعمال المصريين وتطرقنا لإنشاء شركة للمصريين في الخارج، وهذه الفكرة طرحت مع مؤتمر المصريين في الخارج الذي عقد العام الماضي، معقبة: "الحكومة مش عايزة تدير شركات ، ولكنها تعمل على مساعدة المواطنين ، وتوفير المناخ الاستثماري الآمن".

ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن هذه الشركة المقترحة قائم عليها 10 من كبار المستثمرين المصريين في الخارج الذين لديهم مشروعات في امريكا ومصر على حد سواء ، والمقترح هو ان تكون هذه الشركة خاصة بكل المصريين في الخارج، من خلال طرح الأسهم للإكتتاب بين المصريين في الخارج، ومن المتوقع ان تخرج هذه الشكرة إلى النور قبل نهاية العام الحالي.

