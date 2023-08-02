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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أمير عزمي مجاهد: الحكم الليبي ظلم الزمالك أمام الشباب ..والأبيض يحتاج لتدعيمات قوية

أمير عزمي مجاهد
أمير عزمي مجاهد

أكد أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق أن فريق الزمالك تعرض لظلم تحكيمي في مباراة الشباب السعودي في البطولة العربية مشيرا إلى أن الزمالك كان يستحق التعادل على أقصي تقدير.

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وقال أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن الحكم الليبي ظلم الزمالك أمام الشباب السعودي وركلة جزاء الشباب السعودي "غير صحيحة".

وتابع:"الزمالك كان يحتاج إلى الفوز على فريق الشباب السعودي من أجل ضمان بطاقة التأهل إلى الدور التالي في البطولة العربية".
 

وواصل  أمير عزمي مجاهد حديثه : " أن فريق الزمالك يحتاج إلى التعاقد مع أكثر من صفقة مميزة في الفترة المقبلة قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد".
 

وأكمل :" إدارة نادي الزمالك لابد أن تساعد أوسوريو في مهمته بالتعاقد مع صفقات قوية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في الموسم المقبل".
 

وأتم حديثه قائلا :" الزمالك افتقد الحلول الهجومية أمام الشباب السعودي و"أوسوريو" خاض مباراة الشباب السعودي بتشكيل خاطئ".

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