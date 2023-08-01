أمير عزمي مجاهد: أتوقع تأهل الزمالك رغم صعوبة مباراة النصر السعودي



أكد أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق أنه يتوقع تأهل فريق الزمالك إلى الدور التالي في البطولة العربية رغم صعوبة المهمة في مباراة النصر السعودي في الجولة القادمة بالبطولة العربية.

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وقال أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" أتوقع تأهل الزمالك رغم صعوبة مباراة النصر السعودي لم يضم من نجوم كبار على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو وغيرهم من اللاعبين المحترفين ".





وتابع:" الحافز لدي لاعبي فريق الزمالك أعلي من النصر السعودي لتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي في البطولة العربية ".



موعد مباراة النصر والزمالك

ويواجه النصر نظيره الزمالك يوم الخميس المقبل الموافق 3 أغسطس الجاري على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس الملك سلمان.

وستنطلق المواجهة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC السعودية الرياضية الحاصلة على حقوق الحصرية لنقل البطولة العربية للأندية.

