المحافظ يناقش الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مجمع معالجة النفايات الصلبة بأسيوط
عقد محافظ أسيوط اللواء عصام سعد اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي في مشروع مجمع إعادة تدوير النفايات الصلبة والذي سيتم انشاؤه على مساحة 25 فدان على الطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم وبتكلفة تقديرية للمرحلة الأولى حوالي 200 مليون جنيه وبطاقة 300 طن في اليوم ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة وستكون أول منشأة على المستوى الجمهورية مجهزة بأحدث التقنيات والتصميمات الدولية لخدمة المراكز الجنوبية الغربية للمحافظة التي تضم ثلاثة مراكز وهي الغنايم وصدفا وأبوتيج وتلك المراكز تنتج نفايات بلدية صلبة أكثر مما هو متوقع بالإضافة إلى استيعاب النفايات من المحطات الوسيطة إلى المراكز .. بناءًا على توجيهات القيادة السياسية والدولة وتفعيلاً لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة
جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة والعقيد وائل طه العضو المنتدب للشركة المنفذة للمشروع ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ وحسام صلاح مدير عام جهاز شئون البيئة بالمحافظة والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة ومصطفى على رئيس مركز ومدينة الغنايم والمهندس أحمد صلاح مدير إدارة المشروعات الهندسية بالمحافظة وعنتر محمود مدير إدارة البيئة بالمحافظة ورجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والمهندس رامي رشدي عازر والمهندسة هبة نايل المدير التنفيذي لشركة بابيرس لتدوير المخلفات والمهندس فينست ريجان عضو مجلس إدارة الشركة والمهندس وائل صلاح مدير مشروعات احدي مكاتب الاستشارات والخدمات الهندسية والمهندس محمد جمال المدير التنفيذى للأعمال المدنية بالمكتب الاستشاري
بدأ الاجتماع بالتعرف على الموقف التنفيذي للمشروع والمراحل الجارية للمشروع مثل صب الأساسات وإنشاء الأسوار .. كما استمع إلى توضيحات حول مراحل المجمع المختلفة من جمع النفايات ومعالجتها وفرزها ومعالجة المواد الخام ومعالجة المواد واستغلال جميع النفايات والمخرجات في تصنيع بلاط الانترلوك ومصنع لانتاج البلاستيك وتصنيع الورق يضم الموقع الذي تبلغ مساحته 18 فدانًا مع استخدام المساحة المتبقية في إنشاء مصانع لتعظيم الاستفادة من النفايات والمحارق وزيادة استخدام المساحات الخضراء حول المجمع والمناطق التي تغطيها الغابات
كما تم النظر في اقتراح إنشاء مصنع لمعالجة المخلفات الزراعية من " أشجار الموز " وتحسين هذه المخلفات لإنتاج منتجات صحية مثل الورق والكرتون المقوى والخشب ومنتجات الأسمدة العضوية المفيد للصحة وللتربة.واستمع عن تجربه مصنع شركة الورق بمحافظة سوهاج وشاهد فيلماً وثائقياً عن المصنع ومكوناته ومراحل عمله ووجه محافظ أسيوط دراسة فكرة المشروع ودراسة جدواه الاقتصادية من أجل بحث جدوى التنفيذ داخل مجمع معالجة النفايات الصلبة وإعادة التدوير والتوسع في تركيب محطات معالجة النفايات الزراعية وخاصة جميع أنواع المخلفات النباتية بدلا من حرقها من قبل المزارعين وتلويث البيئة
وأكد محافظ أسيوط خلال الاجتماع على أهمية مجمع معالجة النفايات الصلبة كإضافة لمنظومة إدارة النفايات الصلبة بالمحافظة .. سيساهم بشكل كبير في التخلص من النفايات بطريقة صديقة للبيئة ومناسبة وهي عملية التخلص من النفايات والتي تعد من أهم الملفات التي توليها المحافظة اهتماما وثيقا في إطار تنفيذ تكليفات وزارة التنمية المحلية