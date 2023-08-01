مروان حمدي يقود التشكيل المتوقع لـ المصري أمام الأهلي

تسيطرحالة من التفاؤل على جماهير بورسعيد، بعدما أعلن مجلس إدارة النادي تعاقده مع المدرب علي ماهر، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد.

ويلعب المصري مواجهة قوية أمام الأهلي، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر لهذا الموسم 2022/2023.

ومن المتوقع أن يبدأ علي ماهر مباراة الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبوسليمة، عمرو موسى، عمرو السعداوي.

الوسط: إيزي إيميكا، زياد كمال، عبدالرحيم دغموم.

الهجوم: إلياس الجلاصي، حسام جريشة، مروان حمدي.

في المقابل، يُفكر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، في تحقيق الفوز على المصري في لقاءالخميس المقبل.

ومن المتوقع أن يبدأ كولر، المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، على معلول.

الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسى تاو، محمود كهربا، حسين الشحات.

الجدير بالذكر أن الأهلي صعد لهذا الدور بعد الفوز على الداخلية بنتيجة 2/0، فيما حقق المصري البورسعيدي الفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين.