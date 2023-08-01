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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فيرمينيو يقود الأهلى للفوز على الشمال القطري بخماسية وديًا

الأهلي السعودي
الأهلي السعودي

نجح النادي الأهلى السعودي في تحقيق الانتصار على نادي الشمال القطري بخمسة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم الثلاثاء، في رابع وديات الراقي.

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الأهلى يفوز على الشمال القطري وديًا

أجرى الأهلى 11 تبديل في اللقاء والتي كانت على ثلاثة مرات في الشوط الثاني من المواجهة، حيث قرر يايسلة مشاركة أكبر عدد من اللاعبين في اللقاء.

سجل أهداف الأهلى في شباك نادي الشمال كل من روبيرتو فيرمينيو في الدقيقة 37، وأضاف اللاعب الفرنسي سان ماكسيمان الثاني في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

أضاف فيرمينيو الثالث للنادي الأهلى والثاني الشخصي له في اللقاء عند الدقيقة 68 من عمر اللقاء، ونجح عبدالباسط هندي في تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 74، قبل أن يختتم فهد الرشيدي بالخامس للراقي في الدقيقة 86.

حقق الأهلى الانتصار في اللقاء الأول ضد شتولفيلدن بـ 18-0، وخسر في المواجهة الثانية والثالثة على الترتيب من أندية بولتن وهايدنهايم، وحقق الانتصار الثاني في معسكر النمسا على حساب فريق الشمال.

 

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