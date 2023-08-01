سبب مثير يهدد استمرار مالكوم مع الهلال السعودي

نجح الهلال في التعاقد مع النجم البرازيلي مالكوم من صفوف فريق نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي، لكن قبل أن شارك اللاعب في أي لقاء فهناك سبب يهدد مشاركة اللاعب مع الفريق السعودي.

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بقاء مالكوم مع نادي الهلال أصبح مهدد بعد مرور أسبوع من انتقاله للأزرق.

أكدت تقارير ان عقد مالكوم مع نادي الهلال مهدد بالإلغاء بسبب عدم تسديد لأزرق الرياض المبلغ حسب الاتفاقية المبرمة بين نادي الهلال وزينيت سان بطرسبرج الروسي، التي تنتهي بنهاية اليوم الثلاثاء 1 أغسطس الجاري.

تعاقد الهلال مع مالكوم من الفريق الرسومي لمدة 4 مواسم تنتهي بنهاية عام 2027، وتمت مراسم التوقيع في العاصمة الفرنسية باريس.

شارك مالكوم في 24 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين آخرين، ولعب مع زينيت بطرسبورج في 27 مباراة بالدوري الروسي، سجل خلالها 23 هدف وصنع 7 آخرين.

لعب مالكوم أيضًا مع نادي بوردو الفرنسي وكان محط الأنظار في عام 2018.

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