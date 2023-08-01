عاجل
الأرصاد تحذر من طقس أغسطس.. الصعيد المتضرر الأكبر مفاجأة من الأرصاد الجوية حول طقس الأربعاء.. أمطار خفيفة غدًا مغنية تعتدي على جمهورها وتضربهم بالميكروفون .. فيديو أرقام ساخنة للإبلاغ عن شكاوى انقطاع الكهرباء في غير المواعيد المحددة قصة الرجل الياباني الذي تحول لكلب.. حقق حلم عمره
الثلاثاء 01 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سبب مثير يهدد استمرار مالكوم مع الهلال السعودي

مالكوم لاعب الهلال
مالكوم لاعب الهلال الجديد

نجح الهلال في التعاقد مع النجم البرازيلي مالكوم من صفوف فريق نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي، لكن قبل أن شارك اللاعب في أي لقاء فهناك سبب يهدد مشاركة اللاعب مع الفريق السعودي.

اقرأ ايضًا ..

txt

كلوب يختار" صلاح" قائدًا" لـ ليفربول

txt

الشحات وكهربا وتاو يقودون التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام المصري

مالكوم مهدد بالرحيل عن الهلال السعودي

بقاء مالكوم مع نادي الهلال أصبح مهدد بعد مرور أسبوع من انتقاله للأزرق.

أكدت تقارير ان عقد مالكوم مع نادي الهلال مهدد بالإلغاء بسبب عدم تسديد لأزرق الرياض المبلغ حسب الاتفاقية المبرمة بين نادي الهلال وزينيت سان بطرسبرج الروسي، التي تنتهي بنهاية اليوم الثلاثاء 1 أغسطس الجاري.

تعاقد الهلال مع مالكوم من الفريق الرسومي لمدة 4 مواسم تنتهي بنهاية عام 2027، وتمت مراسم التوقيع في العاصمة الفرنسية باريس.

شارك مالكوم في 24 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين آخرين، ولعب مع زينيت بطرسبورج في 27 مباراة بالدوري الروسي، سجل خلالها 23 هدف وصنع 7 آخرين.

لعب مالكوم أيضًا مع نادي بوردو الفرنسي وكان محط الأنظار في عام 2018.

 

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا

الجريدة الورقية