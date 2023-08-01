لأول مرة.. إذاعة أغنية "رياح الحياة" لحمزة نمرة غدًا

يحتفل الفنان حمزة نمرة، بطرح ألبومه الجديد "رايق"، غداً الأربعاء، وذلك من خلال ظهوره عبر إذاعة "نجوم أف.إم".

وخلال الحلقة سيتم إذاعة أغنية "رياح الحياة" للمرة الأولى وبشكل حصرى، وهى إحدى أغنيات ألبومه الجديد، حيث شارك "نمرة" مع متابعيه البوستر التشويقي الخاص بالأغنية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وكتب: "بكرة الساعة 7 مساء لقاء على نجوم إف إم في نفس موعد نزول أغنية رياح الحياة".

وتابع حمزة نمرة: "وغير كدا فكرت أبعت هدية لأكتر حد هيعمل شير للأغنية من دلوقتي قبل ما تنزل ويجيله أكتر كومنت ولايك علي اللينك هعمله فديو مخصوص بأسمه أو أسمها أشكره فيه وابعتوا ليه بنفسي".

تعتبر أغنية “رايق”، أولى أغنيات ألبوم حمزة نمرة الصيفي الجديد لموسم 2023، والذي يحمل نفس الإسم، ليكون عنوانًا للمضامين الاجتماعية المختلفة التي يحملها الألبوم لمستمعيه، كما كتب حمزة على حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويرت”، قائلًا:"رايق قليل اوي اللي عرف يوصل للحالة دي.

وتابع" كل حاجة حوالينا بقت بتزود القلق.. تفتح موبايلك وتقلب في صور الناس وأخبارهم تحس إنك في سباق وكله سابقك و متأخر وفايتك كتير أوي.. لازم تجري عشان يادوب تحصلهم..لكن مهما جريت أو أنجزت برضه حاسس إنه مش كفاية، يمكن قدراتك وظروفك مش دايماً مساعداك. او يمكن مكتوبلك حاجة احسن"

واختتم حديثه “ أنا سميت الألبوم ده رايق عشان أنا فعلاً عايز أكون رايق، و عايز أبطل قلق.. ف لحظة كده وقفت وقلت لنفسي: ليه لازم أجري أصلاً! ومين قال إني في سباق.. مش فايتني كتير ولا حاجة.. خليني رايق.. رايق وتقيل وراسي.. أغنية رايق لكل واحد قرر يبطل جري و يمشي على مهله.. ويستمتع بالطريق معايا”.

تفاصيل ألبوم رايق حمزة نمرة صيف 2023

ألبوم رايق لـ حمزة نمرة يحتوي على 13 أغنية بانواع غنائية وموسيقية جديدة، ومقرر طرحه الأربعاء الموافق 19 يوليو الجاري، عبر يوتيوب والمنصات الموسيقية الشهيرة.

حمزة نمرة

طرح حمزة نمرة حديثًا ألبوم “نمرة لاونج”، الذي طرحه خلال ديسمبر 2022، والذي أعاد فيه تقديم أبرز أغانيه في مشواره الفنية، بتوزيع موسيقي جديد قدمه محمد علي، على طريقة التخت الشرقي، زاد عليها صورة بصرية ممتعة بطريقة "أنيميشن"، والتي جاء فيها لقطات مؤثرة من حقبة الثلاثينيات في مصر بدءً من شكل الفرقة الموسيقية ذات البدل البيضاء والـ"بيبيون"، مع التركيز على إبراز المعالم المصرية في ذلك الوقت، مثل : ميناء قناة السويس، قهوة جروبي الشهيرة.