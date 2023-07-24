حمزة نمرة يكشف تفاصيل ألبومه الجديد “رايق”

كشف الفنان حمزة نمرة تفاصيل ألبومه الجديد “رايق”، والذي مقرر أن يطرح خلال الفترة المقبلة، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”، إضافة إلى عدد من منصات الاستماع الشهيرة.

وقال حمزة نمرة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أجمد 7» مع الإعلامية جيهان عبد الله، والمذاع عبر «نجوم FM».

وأضاف “نمرة”: «الألبوم اسمه (رايق) وأول أغنية نزلت الأربعاء اللي فات، وكل أربعاء الساعة 7 مساء هيكون فيه أغنية أو اتنين حسب الجدول، وحتى أول سبتمبر».

وتابع: «هذه أول مرة أنزل في الصيف فهو تحدٍ، ومبسوط بردود الأفعال من أول أغنية ومستنى ردود فعل الناس على الباقي، والمفروض كنت أنزل الشتاء اللي فات بس كان عندي جولة ولو استنيت للشتاء الجاي هيبقى كتير فقلت خلاص شتاء أو صيف، لكن ردود الأفعال كانت جميلة، وحسيت يمكن أحسن قرار إني نزلت في الصيف».

وأضاف حمزة نمرة: «أول ما فكرنا في اسم الألبوم والأغاني، لما جاء موضوع عاوز أبقى رايق أكتر، الموضوع ده دخل جوايا بشكل عميق لأني طول عمري عندي نوع من القلق ونفسي أبقى أروق من كده ولا أكون قلقان من المنافسة والمستقبل فحسيت ناس كتير هتبقى حاسة كده، حتى آخر جملة في أغنية (رايق) بتقول (انتهى القلق كل شيء فرق حتى الجو جو دماغي رايق) فأنا بقول لنفسي ما تخليش القلق يسيطر عليك، والقلق ممكن يجعل لدى الواحد حافز يحسن عمله ولكن لا تجعله يستهلكك في النهاية».

ويتضمن ألبوم «رايق» للفنان حمزة نمرة أغنيات: «رايق، غروب إسكندرية، رياح الحياة، لعله خير، أنا الطيب، شيخ العرب، مش سليم، أكيد راجعين، عالم كدابة، مرايات، يا سفينة، ورجعنا لوجع القلب».

“رايق” جديد حمزة نمرة على يوتيوب

وكان حمزة نمرة، طرح أخيرًا أغنية جديدة بعنوان “رايق”، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”، وحققت نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات محمود فاروق، ألحان حمزة نمرة وأندريه مينا، توزيع: أندريه مينا، وتقول كلماتها:"مش فارق مين عليا ولا فارق مين معايا ولا فارق مين سابقني ولا فارق مين اللي ورايا كان صاحب ولّا عشرة كان أ صلي ولّا قِشرة كات أوضة ولا فيلّا كان شايب ولّا بصرة رايق رايق رايق رايق وتقيل وراسي وعايشلي دور مقاسي

رايق رايق رايق راصص الكراسي لحبايبي بس وناسي ولا بتعب في الغياب ولا بفرح بالمدد ولا بادخل في اكتئاب ولا بقلق م الحسد مش هفتح باب يدايق ولإن مزاجي رايق لا هشارك في المسابقة ولا عايز حتى اسابق باضحك على قد سنّي وسنّي يسمحلي أغني والخدمة الحلوة منكم لما تفكوكوا منّي كله عارف تمامه لا هنزّل أو هعلّي كله ياخد مقامه مايخدش زيادة نص ملّي رايق رايق رايق رايق وتقيل وراسي وعايشلي دور مقاسي

رايق رايق رايق راصص الكراسي لحبايبي بس وناسي وماليش ف أي شلة ولا فاضي لناس مملة ولا حد كاسر عيني ولا ماسك لحد ذلة جوي حلو ولايق قلت لكو مزاجي رايق فانا بقى خارج المنافسة على مهل مهلي سايق أصلي فهمت المعادلة إن مافيش للدنيا عدلة فعيشت الأيام بذوقي ما لبستش تاني بدلة قصتي ماشية بمزاجي وعرفت خلاص علاجي انتهى القلق كل شيء فرق حتى الجو جوه دماغي رايق رايق رايق رايق وتقيل وراسي وعايشلي دور مقاسي رايق رايق رايق راصص الكراسي لحبايبي بس وناسي".