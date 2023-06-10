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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

حمزة نمرة يلتقي جمهوره في ألمانيا.. الليلة

حمزة نمرة
حمزة نمرة

يستعد المطرب حمزة نمرة، لإحياء حفلًا غنائيًا، مساء اليوم، السبت، وذلك بمدينة برلين في ألمانيا.

 

ومن المقرر أن يقدم "حمزة"، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الأخير “مولود سنة 80، دارى يا قلبي، فاضي شوية”.

 

آخر أعمال المطرب حمزة نمرة

يشار إلى أن  الفنان حمزة نمرة، طرح مؤخرًا أحدث ألبوماته الموسيقية بعنوان "نمرة لاونج"، يضم 8 أغنيات، وكان أعاد خلاله إحياء ثمانية من أشهر أغنياته بتوزيع موسيقي مختلف وإدراجها جميعًا في ألبوم "موسيقي فقط" بدون غناء، وتحمل موسيقاه تيمة وحالة أيام الزمن الجميل مستوحاة من موسيقى التخت الشرقي من الثلاثينات.

 

ويضم ألبوم "حمزة لاونج" 8 أغنيات من أشهر أغانيه التي حققت نجاحا جماهيرياً، من بينها أغنية "فاضي شوية، داري يا قلبي، معلش، القصة واللي كان، فيه ناس".

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