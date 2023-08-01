تاريخ مصطفى كامل مع نقابة الموسيقيين بالتزامن مع انطلاق الانتخابات 2023

نجاح كبير حققه مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية مع النقابة منذ توليه منصب النقيب، وحرص مصطفى كامل على كشف أرصدة النقابة فى انتخابات الموسيقيين اليوم لاختيار الأصلح والأنسب لاستكمال المهمة حيث أكد كامل أن الأرصدة وصلت إلى 128 مليون جنيه.

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واستعرض مصطفي كامل مستندا يكشف أرصدة نقابة المهن الموسيقية وذلك في وجود المرشحين وأعضاء الجمعية العمومية.

مصطفى كامل

وبدأت عملية التصويت في انتخابات نقابة المهن الموسيقية بمقر النادي النهري لنقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم في الجيزة، وفي مقرات النقابة بالمحافظات المختلفة.

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات مجلس نقابة المهن الموسيقية 32 مرشحا يتنافسون على 12 مقعدا، حيث تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.

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وتستعرض بوابة الوفد تاريخ مصطفى كامل مع نقابة الموسيقيين منذ توليه المنصب:

نجح مصطفى كامل في 3 أشهر فقط منذ توليه المنصب في تحصيل أكثر من 26 مليون جنيه إيرادات لـ نقابة المهن الموسيقية، من جميع محافظات مصر.

مصطفى كامل

رفع رسوم الدي جي

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيان برئاسة الفنان مصطفى كامل بشأن رفع رسوم التصريح السنوي لـ الدي جي إلى 1015 جنيها، وجاء بيان النقابة على هذا النحو: قررت نقابة المهن الموسيقية رفع رسوم تصريح العمل السنوي للدي جي المصري إلى مبلغ 1015 جنيها، وذلك مع بداية السنة الجديدة 2023.

حل أزمة مطربي المهرجانات

نجح مصطفى كامل فى حل أزمة مطربي المهرجانات التي رحل هاني شاكر وتركها لمصطفى وبدأ بحلها بعقد اجتماعات معهم لتقنين أوضاعهم وصنفهم فى شعب وأقام امتحانات لهم لكي يدخل النقابة ويكون عضوًا من ينجح فى الامتحان ويستحق كارنيه النقابة واتفق معهم على عدم تداول أي ألفاظ دون المستوي فى الأغاني والحفاظ على عدم التجاوز خاصة أنها تتنافي مع المجتمع المصري.

وقام مصطفى كامل بإياقف وتوقيع الغرامة على 5 مطربين وعازف لمخالفتهم بعض القرارات وحتى يتعلمون عدم مخالفة قرارات وقوانين النقابة هم وغيرهم من أعضاء النقابة.

عفروتو ومروان بابلو

كانت البداية مع القرار الذى أصدره بتوقيع غرامة 50 الف جنيه على مروان بابلو، لما بدر منه من تصرف غير لائق واسائته للشكل العام للمهنة وأمام الآخرين بعدما انفعل وألقى بالميكرفون في إحدى حفلاته، والذى أدى إلى استياء عامة الناس.

مصطفى كامل

وفى ذات اليوم قرر المجلس تغريم، مطرب الراب أحمد محمد عبد المجيد وشهرته عفروتو بمبلغ قدره 100 ألف جنيه، لمخالفته قرار النقابة لعدم حضوره والتوقيع والالتزام بتعليمات النقابة التي أًدرها مصطفى كامل.

أحمد سعد

قررت نقابة الموسيقيين إيقاف المطرب أحمد سعد، وذلك بسبب عدم سداده غرامة مالية وقدرها 20 ألف جنيه، بسبب إحياؤه حفلاً من خلال "فلاشة" في الساحل الشمالى بدون فرقة موسيقية، وبناءً عليه تم تغريمه 20 ألف جنيه، لكنه لم يسدد قيمة المخالفة وهو ما دفع النقابة لإيقافه عن العمل.

كارولينا كرم

أوقف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، المطربة اللبنانية كارولينا كرم لتهربها من سداد الرسوم النسبية، بعد إحياء حفل غنائي لـ "بيوتي سنتر شهير" بدون تصريح، وفتح تحقيق معها خلال الفترة المقبلة.

عمر كمال

قامت نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل، بإيقاف مطرب المهرجانات عمر كمال عن الغناء بسبب مخالفته قرارات النقابة والتي تشترط حصوله على تصريح مسبق قبل احياء أي حفل غنائى خارج مصر، وبناءاً عليه تم توقيع غرامة قدرها 100 الف جنيه ولكن تم تخفيضها بعد ذلك إلى 50 الف جنيه.

مصطفى كامل

محمد عبد السلام "عازف الأورج"

قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، إيقاف عازف الأورج محمد عبد السلام، وذلك لعدم حضوره أمام النقابة العامة لمناقشته في الشكاوى المقدمة ضده.

أزمة حفل ترافيس سكوت فى مصر

تصدي مصطفى كامل لاقامة حفل ترافيس سكوت فى مصر وأصدر بيان للنقابة أكد فيه الغاء التصاريح للحفل الذي كان من المقرر أن يقام على سفح الأهرامات خاصة بعد تداول أنباء بأن الحفل لترافيس يشهد تصرفات شيطانية من مطرب الراب ترافيس سكوت.

مصطفى كامل

وكان الفنان مصطفى كامل قد فاز بمنصب النقيب لمدة أربع سنوات بالتزكية فى واقعة هى الأولى من نوعها فى تاريخ النقابة، حيث لم يتقدم على عضوية مقعد النقيب سوى الفنان مصطفى كامل

وكانت كوكب الشرق أم كلثوم أول من وضع لبنة نقابة للموسيقيين فى نوفمبر عام 1942، عندما طلبت من أعضاء فرقتها جمع كل الموسيقيين فى مكان واحد أملًا منها فى حل مشاكل الموسيقيين.