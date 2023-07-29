عاجل
موعد فتح الباب أمام تظلمات الشهادة الثانوية الأزهرية
السبت 29 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مصطفى كامل يرفع شعار كامل العدد بحفله في الساحل الشمالي (صور)

مصطفى كامل
مصطفى كامل

أحيا الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، ثاني حفلاته بالساحل الشمالي بمنطقة العلمين ضمن موسم الصيف، ورفع شعار كامل العدد، وقدم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة وأغاني ألبومه الجديد، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

 

وعلق مؤخرًا الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، على فوزه بمنصب نقيب الموسيقيين بالتزكية قائلا: الشكر لكل أعضاء الجمعية العمومية، على ثقتهم وتقديرهم ليّا وإفساحهم الطريق أمامي رغم القامات الكبيرة التي تملأ النقابة، فأول مرة يحدث في تاريخ انتخابات المهن الموسيقية أن يفوز نقيب بالتزكية.

مصطفى كامل

وأكد أن تلك الثقة وضعت على عاقته مسؤولية كبيرة، ولن يخذل أعضاء النقابة، لافتا إلى ملف المعاشات والمرضى وكبار السن على رأس أولوياته.

 

مصطفى كامل

وأضاف: "النقابة لن تغلق بابها في وجه أحد.. وهذا مبني على الإدارة الجيدة للموارد، ومفيش تهرب، كل شخص عليه حاجة للنقابة تدفع".

 

مصطفى كامل

مواد متعلقة

روبي تشعل المسرح بالرقص والغناء في حفل جدة

تفاصيل حفل محمد منير في مهرجان العلمين الجديدة 2023

عزيز الشافعي يكشف أسرار تعاونه مع كبار نجوم الغناء في "حبر سري"

فريدة سيف النصر في ضيافة "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدي

محمد رياض يكشف سبب رفضه لدوره بـ "الضوء الشارد”

أحمد فهمي يطرح بوستر "سفاح الجيزة"

"وسط البلد" تحتفل بأولى أغنيات ألبومها الجديد في مهرجان جرش بالأردن

محمد رمضان يتخطى الـ 8 ملايين مشاهدة بأغنية "تطبطب"
الجريدة الورقية