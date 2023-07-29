مصطفى كامل يرفع شعار كامل العدد بحفله في الساحل الشمالي (صور)

أحيا الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، ثاني حفلاته بالساحل الشمالي بمنطقة العلمين ضمن موسم الصيف، ورفع شعار كامل العدد، وقدم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة وأغاني ألبومه الجديد، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وعلق مؤخرًا الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، على فوزه بمنصب نقيب الموسيقيين بالتزكية قائلا: الشكر لكل أعضاء الجمعية العمومية، على ثقتهم وتقديرهم ليّا وإفساحهم الطريق أمامي رغم القامات الكبيرة التي تملأ النقابة، فأول مرة يحدث في تاريخ انتخابات المهن الموسيقية أن يفوز نقيب بالتزكية.

مصطفى كامل

وأكد أن تلك الثقة وضعت على عاقته مسؤولية كبيرة، ولن يخذل أعضاء النقابة، لافتا إلى ملف المعاشات والمرضى وكبار السن على رأس أولوياته.

مصطفى كامل

وأضاف: "النقابة لن تغلق بابها في وجه أحد.. وهذا مبني على الإدارة الجيدة للموارد، ومفيش تهرب، كل شخص عليه حاجة للنقابة تدفع".