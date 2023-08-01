عمرو دياب.. حفلات ضخمة فى صيف 2023 بدأت بـ"الشارب"

حالة انتعاش فني يعيشها الهضبة عمرو دياب حاليًا بعد تألقه فى سلسلة حفلات ضخمة فى الساحل الشمالي خلال الأيام الماضية، بدأ الهضبة عمرو دياب حفلاته فى صيف 2023 بحفل ضخم فى الساحل ظهر خلاله بإطلالة مميزة باللون الأبيض، ولوك جديد لصيف 2023، من خلال ظهوره بالشارب، حيث قدم مجموعة من أجمل أغانيه لجمهوره، منها "يا أنا يا لأ، برج الحوت، الحظ، بحبه، ده لو اتساب، قمرين، العالم الله، نور العين، من هنا لبكره، واحده ونص، يتعلموا، ميدلي قديم، هاتتدلع" كما قام بغناء أغنيته الجديدة "ياليل".

عمرو دياب

وحرص على حضور حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي عدد كبير من الفنانين والشعراء والملحنين، أبرزهم الفنان أحمد رزق، وشيكو، والكاتب عمرو محمود ياسين، وزوجته آيات أباظة، والملحن محمد يحيى، والمنتج محمد حفظي، والفنانة نسرين أمين وابنتها، وكريم فهمي، وأيمن بهجت قمر، والشاعر الغنائي أمير طعيمة، وتامر حسين، والإعلامي ممدوح موسى، وعدد آخر من الفنانين الذين حرصوا على ارتداء الملابس باللون الأبيض خلال الحفل.

عمرو دياب

ومن المقرر أن يضم جدول حفلات عمرو دياب 2023 ثلاث حفلات أولهما من المقرر أن تشهده قرية مراسي في 14 يوليو، ثم جولف بورتو، وتختتم بلبنان وفق المواعيد الآتية:

موعد حفلة عمرو دياب بمراسي: الجمعة 14 يوليو 2023.

موعد حفلة عمرو دياب الساحل الشمالي: الجمعة 11 أغسطس 2023.

موعد حفلة عمرو دياب القادمة في لبنان: السبت 19 أغسطس.

عمرو دياب

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب فى مراسي

سعر تذكرة الفئة الأولى Standing : 2000 جنيه.

سعر تذكرة الفئة الثانية High Table : 4 آلاف جنيه.

سعر الفئة الثالثة Lounges : 8 آلاف جنيه.

سعر تذكر Lounges VIP: 16 ألف جنيه.

أسعار تذاكر حفلة عمرو دياب في الساحل الشمالي

سعر الفئة الأولى: 600 جنيه.

سعر الفئة الثانية: 1,200 جنيه.

سعر تذكرة الـVIP وهي طاولة خاصة تضم 10 أفراد: 80 ألف جنيه.

وقررت الشركة المنظمة للحفل وضع شرط لحضور الحفل حيث يتم منع حضور الأطفال الأقل من 12 عاما.

عمرو دياب

كما يستعد عمرو دياب لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا فى أبو ظبي يوم 9 شهر سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب لجمهوره باقة لامعة من أغانيه القديمة والحديثة، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الأماكن فى موسم الصيف.

أغنية “والله أبدا” تجربة موسيقية فريدة

وكان طرح النجم عمرو دياب مؤخرًا أغنيته الجديد "والله أبدا"، وهي تجربة موسيقية وغنائية جديدة، وجريئة يخوضها لأول مرة، إذ يغني خلالها أبياتا من الشعر العربي في مطلع الأغنية للشاعر الأندلسي ابن زيدون.

عمرو دياب

أغنية "والله أبدا" تمثل نقلة نوعية جديدة في شكل الموسيقى والأغاني التي يقدمها عمرو دياب في صيف 2023، وهي من كلمات ولحن عزيز الشافعي بالإضافة الى أبيات من الشعر العربي للشاعر الأندلسي ابن زيدون، وتوزيع عادل حقي وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس وتصوير فوتوغرافي كريم نور .

وكان تصدر اسم الفنان عمرو دياب محركات بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد طرحه أغنيته الجديدة «يا ليل» والتي تجمعه بابنه عبدالله دياب للمرة الأولى، عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

ظهور عبدالله عمرو دياب للمرة الأولى

ظهر عبدالله عمرو دياب في إعلان برفقة والده، وعلى عكس المتوقع، لم يغن عمرو دياب في الإعلان، بل ظهر رفقة ابنه عبدالله في مشاهد تمثيلية.

وفاجأ عمرو دياب ابنه بتسجيل أغنية تحمل مقطعا من صوته في الاستديو، بينما كان عبدالله يقضي إجازة في أحد الشواطئ.

عمرو دياب ونجله عبد الله

وسجل عمرو دياب الأغنية خلال اتصاله بعبدالله الذي قطع المسافة من مكانه حتى الاستديو ليجد والده يبدأ في غناء مقطع بصوته في الأغنية.