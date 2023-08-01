باريس سان جيرمان يحدد شرطه للموافقة على رحيل فيراتي للهلال

حدد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي شرطة للموافقة على رحيل ماركو فيراتي خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2023، والانتقال لنادي الهلال السعودي الذي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب.

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موقف باريس سان جيرمان من رحيل فيراتي

حتى الآن لم يحسم باريس سان جيرمان موقفه من رحيل فيراتي عن صفوف الفريق، ويتبقى للاعب 3 مواسم على نهاية عقده مع ريق العاصمة الفرنسية الذي ينتهي في يونيو من عام 2026.

مطالب باريس سان جيرمان لرحيل فيراتي

حدد باريس سان جيرمان مطالبه مقابل رحيل فيراتي في يونيو الجاري، وطلب الفريق الحصول على 30 مليون يورو للموافقة على رحيل لاعب الوسط.

وافق فيراتي صاحب الـ 30 عام على الانتقال لنادي الهلال السعودي، والتوقيع على عقد مدته 3 مواسم مقبلة.

الأهلي ينافس الهلال على فيراتي

يتنافس أندية الهلال والأهلي على صفقة ماركو فيراتي للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، ولدعم مركز الوسط، لكن التقارير الأوروبية تشير إلى اقتراب اللاعب من الهلال.

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