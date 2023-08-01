"الزراعة" تستعرض أبرز أنشطة "المركزي للنخيل" خلال يوليو

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا اشتمل على أبرز أنشطة المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر يوليو الماضي.

توجيهات السيد القصير وزير الزراعة بتنفيذ عددٍ من الأنشطة التدريبية والإرشادية:

قال الدكتور عز الدين جاد الله، مدير المعمل، إنه تم من خلال أفرع المعمل المختلفة بالمحافظات، تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية والإرشادية، خلال يوليو الماضي، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب.

أشار إلى أنه تم تنفيذ يوم حقلي، بعين البليدة بمركز الخارجة، في محافظة الوادى الجديد، لتوعية المزارعين بأهمية مقاومة سوسة النخيل الحمراء، كما تم عقد محاضرة لطلاب كلية الزراعة جامعة المنيا، من خلال فرع المعمل بالمحافظة، بقاعة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالمنيا حول أهمية إعداد دراسة الجدوي الاقتصادية للمزرعة واختيار أصناف النخيل المختلفة وتأثيرها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار وأهمية ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصادي، كذلك تم إجراء التدريب الصيفي لطلاب الكلية، حول أهم الممارسات لنخيل البلح، واشتمل التدريب على جزء عملي.

أضاف مدير المعمل، أنه تم أيضًا تنظيم يوم حقلي بالواحات البحرية لتوضيح أهم الممارسات الزراعية التي تجري علي النخيل وكيفية معالجة سوسة النخيل الحمراء وبعض الآفات الحشرية التي تصيب الثمار فترة ما قبل التلوين، وتأثير الزراعات البينية علي معدل الإصابة، كما تم توضيح كيفية مكافحتها باستخدام الطرق الحديثة باستخدام الحقن تحت ضغط مناسب لزيادة كفاءة عمليات العلاج والمكافحة.

أوضح جاد الله، أنه تم أيضًا تنفيذ التدريب الصيفي لطلاب كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، وذلك بمركز الداخلة، إذْ اشتمل التدريب على محاضرات نظرية وتدريبات عملية وزيارات ميدانية لمزارع النخيل للتدريب على أهم الممارسات الزراعية التي تتم في مزارع النخيل بالإضافة لأهم العمليات الوقائية لسوسة النخيل الحمراء وكيفية التعامل مع النخيل المصاب وعلاجه.

فيما يتعلق بفرع المعمل بمحافظة الشرقية، أوضح مدير المعمل أنه تم إلقاء محاضرة إرشادية علمية تحت عنوان الممارسات الفنية التى تجرى على رأس النخلة في هذا التوقيت من العام وكيفية الوقاية والعلاج من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء.

وأضاف أنه تم أيضًا إلقاء محاضرة إرشادية، أسوان بقاعة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بمحافظة أسوان وبحضور عددٍ من المهندسين والمزارعين والمهتمين بزراعة النخيل، حول الأهمية الاقتصادية للنخيل وأهمية الاستثمار في مجال زراعة النخيل، والمشاكل التي تواجه المزارعين بأسوان في زراعة النخيل والاهتمام بزراعة الأصناف المعروفة من مصادر موثوقة فيها وعدم الإعتماد على زراعة البذرة، وكيفية الكشف المبكر والتعرف علي مظاهر الإصابة بسوسة النخيل الحمراء مع شرح تفصيلي لكيفية علاجها والأخذ في الاعتبار مدة PHI للحفاظ على صحة الإنسان من الأثر المتبقي للمبيد.

تابع أنه تم أيضًا تنظيم يوم حقلي بسيوة، فضلًا عن إلقاء عددٍ من المحاضرات العلمية، حول أهمية عملية التكييس وكيفية إجرائها وكيفية اختيار الموعد المناسب للتكييس، وأهمية الرش الوقائي قبل إجراء عملية التكييس، كذلك الكشف المبكر لإصابة سوسة النخيل الحمراء وكيفية العلاج، واتخاذ الإجراءات الاحترازية وتجنب العادات السيئة التي تسبب الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، إضافة إلى الأضرار الناتجة عن وجود الحشائش بالمزرعة وكيفية التخلص منها.

كما استقبل المعمل طلاب كلية الزراعة جامعة المنيا، إذْ تفقدوا أقسام المعمل المركزي للنخيل بالجيزة ضمن فعاليات التدريب الصيفي، كذلك تم تفقد معمل زراعة الأنسجة ومشتل المعمل، والصوبة الخاصة بالمعمل، وتم تعريف الطلاب بطرق زراعة الأنسجة.