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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

خيسوس يجهز مالكوم لمواجهة الوداد المغربي

مالكوم
مالكوم

يفكر المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لفريق نادي الهلال في وضع اللاعب البرازيلي مالكوم بقائمة الفريق التي ستخوض مواجهة الوداد المغربي في البطولة العربية.

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تقام مباراة الهلال والوداد المغربي غدًا الأربعاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بكأس الملك سلمان، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

خورخي خيسوس يجهز مالكوم لمواجهة الوداد

يفكر خورخي خيسوس في وضع مالكوم ضمن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة الوداد المغربي بالجولة الثالثة، وذلك بسبب هبوط مستوى الفريق في الفترة الأخيره.

لم يحقق الهلال الانتصار في أول جولتين بدور المجموعات، وأصبح من بين 8 أندية لم تحقق الانتصار بعد مرور جولتين من كأس الملك سلمان.

سيقود مالكوم قائمة الهلال لمواجهة الوداد في جولة الحسم، ومن المتوقع مشاركته على حساب اللاعب عبدالله الحمدان على أن يشارك كمهاجم وهمي في قائمة اللقاء.

يحتاج الهلال لتحقيق الانتصار في لقاء الوداد مع انتظار نتيجة المواجهة الأخرى بين السد القطري والأهلي الليبي.

 

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