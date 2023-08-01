مانشستر سيتي يحدد بديل رياض محرز

حدد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بديل النجم الجزائر رياض محرز المنتقل لنادي الأهلي السعودي، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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مانشستر سيتي يفاوض جيرمي دوكو

انتقل محرز لنادي أهلي جدة لمدة 3 مواسم تنتهي بنهاية 2026، ومعه بدأ جوارديولا في التفكير بضم لاعب بديل حتى استقر على التعاقد مع اللاعب جيرمي دوكو.

وضع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي اللاعب البلجيكي جيرمي دوكو نجم فريق رين الفرنسي ضمن اهتماماته وكخيار أول لدعم مركز الجناح الأيمن بعد رحيل رياض محرز.

ينتهي عرض جيرمي دوكو مع نادي رين في 30 يونيو من عام 2025، ويتبقى له موسمين مع الفريق الفرنسي، ووصلت القيمة التسويقية للاعب البلجيكي إلى 28 مليون يورو.

مانشستر سيتي ينافس نابولي وأستون فيلا

داخلت أندية نابولي في مفاوضات خلال الساعات الاخيره مع جيرمي دوكو للتعاقد معه ودعم مركز الجناح الأيمن في صفوفه، كما هو الامر بالنسبة لفريق أستون فيلا الإنجليزي.

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